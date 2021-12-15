【聚焦人幣】人行：下周二赴港發行５０億人幣六個月期央行票據

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，將於下周二（２１日）通過香港金融管理局債
務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２１年第十二期中央銀行票據。第
十二期中央銀行票據期限６個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為
人民幣５０億元，起息日為２０２１年１２月２３日，到期日為２０２２年６月２３日，到期日
遇節假日順延。（ｗｌ）
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