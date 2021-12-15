《廣匯論勢－鄭廣復》歐美貨幣立場背馳，歐元下試１﹒１０機會高

《廣匯論勢》美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）展開為期兩天的貨幣政策會議，周四

凌晨將有結果，屆時亦將公布最新經濟預測，對未來的貨幣政策走向有啟示。我仍然預期，聯儲

局將於今次會後宣布加快縮減購債規模，最快在明年３月份結束整個計劃，並於明年６月開始加

息。

周四除英倫銀行（ＢＯＥ）公布議息結果之外，歐洲央行（ＥＣＢ）及瑞士央行（ＳＮＢ）

亦於同日公布議息結果，預料三大央行將會維持現行指標利率及寬鬆措施。市場關注ＥＣＢ的動

向，我估計，ＥＣＢ在明年３月底結束ＰＥＰＰ（抗疫緊急購買計劃）後，將維持目前的資產負

債表規模，並將到期回籠本金以其他方式投入經濟體，以保持目前寬鬆的流動性，推動經濟增長

。



＊歐央行結束ＰＥＰＰ，希臘腳震＊



據講希臘央行呼籲（實際是乞求）ＥＣＢ繼續買該國主權債券！這個當然。須知道，希臘主

權債券被標普及惠譽評為ＢＢ－，屬於非投資級別中的「不確定」級別，穆迪則將其列入Ｂ１，

屬於非投資級別中「差」的級別，故希臘主權債券基本上就是垃圾債券。ＥＣＢ之前透過數輪

ＴＬＴＲＯｓ（定向長期再融資措施）購買的主權債券時，因為規定不能購買非投資級別債券而

沒有將希臘國債納入購買目標，但ＣＯＶＩＤ－１９在２０１９年底突然殺到，情況危急，但又

沒有足夠的歐元區投資級別主權債券滿足需求，唯有硬食「希臘菜」。

ＥＣＢ肯買佢啲債，執到啦！希臘自２０１０年開始受債務危機困擾，其１０年期國債孳息

率在２０１２年３月曾超過４４厘，真係貴過大耳窿！其後雖然持續下跌，但２０１５年亦曾迫

近２０厘，現時不到１﹒４厘，希臘自然慳番唔少。據《路透社》引述希臘官員的獨家消息指，

希臘打算在２０２２年發行１００億至１２０億歐元的短期、長期及首發的綠色債券，ＥＣＢ若

結束ＰＥＰＰ後不再買或減買希臘債，勢必令其債息抽高。



＊增持成員國企業債或成選項＊



目前ＥＣＢ主要有五個資產購買計劃，分別是主權債券購買計劃（ＰＳＰＰ）、資產抵揭購

買計劃（ＡＢＳＰＰ）、企業債券購買計劃（ＣＳＰＰ）、第三輪可換股債購買計劃

（ＣＢＰＰ３），以及因應ＣＯＶＩＤ－１９疫症啟動的抗疫緊急購買計劃（ＰＥＰＰ）。根據

ＥＣＢ公布的數據，截至今年１１月底止，透過ＰＥＰＰ累計購入的希臘國債３４９﹒３５億歐

元，佔ＰＥＰＰ購債總額的２﹒３３％，比重大過葡萄牙的的２﹒２１％。另外，在企業債購買

計劃之中，ＥＣＢ並無持有負息的企業債，而且只選擇了德國、法國、意大利、西班牙、比利時

及芬蘭企業債，截至今年１２月１０日止，累計持有總額為３０８７﹒４２億歐元，當中逾

７７％從二級市場購買。ＥＣＢ結束ＰＥＰＰ後，相信擴大及增持歐元區成員國企業債是其中的

選項。



＊對沖基金歐元短倉倍於長倉＊



歐元兌美元自１１月２４日低見１﹒１１８５後，大致維持在１﹒１２至１﹒１３８５之間

波動，但走勢呈輕微收窄三角形，昨天的單日轉向令匯價再次測試上升軌支持，若然聯儲局一如

預期加快縮減買債，及更加確定會在明年較預期更早加息，而明天ＥＣＢ的議息結果反映其仍然

偏向採取鴿派立場，則料加重歐元沽壓。從ＣＦＴＣ公布的數據顯示，截至上周二止，對沖基金

持有的未平長倉有５４３２１張，較前值減少５０９４張，但持有的短倉達到１０２０６９張，

較前值減少７７９４張，數據反映對沖基金早已看淡歐元前景。

在歐、美息差預期持續擴大，而經濟表現仍以美國較強的前提下，我預期歐元兌美元將會失

守１﹒１０。現時匯價已連續第二個交易日跌至收窄三角形上升軌，一旦失守，量度下跌目標為

１﹒１０８０，唯一存疑的是，昨天匯價以單日轉向陰燭跌至上升軌，今天再試甚或跌穿上升軌

，有機會是假突破，故投資者宜待匯價在日線圖收低於上升軌後，再觀察匯價在未來數個交易日

能否重返其上，若然明顯受制於上升軌，則向下測試１﹒１０的可能性即大增。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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