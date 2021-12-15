【大國博弈】美媒曝文件指華為參與中國監控項目，中方稱毫無根據

《經濟通通訊社１５日專訊》美媒《華盛頓郵報》報道稱取得華為公司的超過３０００張疑

似「機密」簡報（ＰＰＴ）文稿，指華為深度參與中國官方進行的監控項目，包括新疆再教育營

及強制勞動行為。華為回覆指，對報道提到的項目「一無所知」，強調華為與其他主要服務提供

商一樣，華為提供符合行業標準的雲平台服務；中國駐美大使館則表示，報道對華為的批評毫無

根據，華為早就公開表示願意簽署「無後門」協議，並在任何國家設立網絡安全評估中心接受外

部審查。

報道指，這些簡報介紹了華為與合作供應商共同開發的監控項目。其中一份簡報介紹了一個

系統，稱該系統可「對涉恐涉穩人物、肇事肇禍精神病人、犯罪前科人員等」進行全方位智能化

監測，可監測他們的電子軌跡、車牌軌跡、人像軌跡、實名軌跡及關係網絡，不再需要「蹲點盯

人」；簡報亦顯示華為開發了其他監控技術，包括語音聲紋庫管理平台，以及利用其雲服務為智

慧監獄一體化平台作技術支援。

報道還披露了一份描述華為設備在新疆地區應用的簡報，該簡報寫道：「從２０１７年至今

，烏魯木齊市公安圖偵支隊動態人臉系統已協助烏魯木齊市公安系統成功抓獲犯罪嫌疑人若干人

，破刑事案件數十起，戰果顯著，其中抓獲一名２０年前在逃犯罪嫌疑人。」

《華盛頓郵報》稱，其取得的簡報有很多都是在２０１４年９月２３日創建的，最新修改時

間是２０１９年或２０２０年，其介紹的部分產品以華為合作夥伴公司品牌名稱，出現在今年的

政府採購文件或專利申請中。（ｅｙ）（ｚｚ）

