【大國博弈】據報美擬將逾２０家華企列實體清單，涉生物技術領域

《經濟通通訊社１５日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部周四將超

過２０家中國公司列入實體清單，包括一些涉及生物技術的企業，美商務部未就消息置評。

根據美國相關規定，美國公司未經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。（ｅｙ）



