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15/12/2021 10:00

【聚焦數據】首１１月全國商品房銷售額增８﹒５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１至１１月份，商品房
銷售額１６１６６７億元（人民幣．下同），增長８﹒５％；比２０１９年１至１１月份增長
１６﹒３％，兩年平均增長７﹒８％。其中，住宅銷售額增長９﹒３％，辦公樓銷售額下降
３﹒０％，商業營業用房銷售額下降２﹒２％。
　　期內，商品房銷售面積１５８１３１萬平方米，同比增長４﹒８％；比２０１９年１至１１
月份增長６﹒２％，兩年平均增長３﹒１％。其中，住宅銷售面積增長４﹒４％，辦公樓銷售面
積增長２﹒０％，商業營業用房銷售面積下降２﹒６％。
　　１１月末，商品房待售面積５０１６５萬平方米，比１０月末減少３８萬平方米。其中，住
宅待售面積減少９９萬平方米，辦公樓待售面積減少１４萬平方米，商業營業用房待售面積減少
２６萬平方米。
　　今年首十一月，房地產開發企業到位資金１８３３６２億元，同比增長７﹒２％；比
２０１９年１至１１月份增長１４﹒２％，兩年平均增長６﹒９％。其中，國內貸款２１６４０
億元，下降１０﹒８％；利用外資９０億元，下降４１﹒７％；自籌資金５９３７８億元，增長
４﹒８％；定金及預收款６７１５６億元，增長１７﹒０％；個人按揭貸款２９６３３億元，增
長９﹒８％。
　　１１月份，房地產開發景氣指數為１００﹒５１。

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