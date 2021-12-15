  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2021 17:00

【大國博弈】傳遭美列實體清單，多家上市藥企：境外收入佔比不小

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部周四將把
２０家中國公司列入實體清單，包括一些涉及生物技術的企業，美商務部未就消息置評。根據美
國相關規定，美國公司未經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。
　　消息拖累Ａ股生物醫藥股集體跳水，１５日收盤，藥明康德（滬：６０３２５９）Ａ股急插
一成跌停，皓元醫藥（滬：６８８１３１）挫９﹒７％，泰格醫藥（深：３００３４７）急挫
８﹒１％，康龍化成（深：３００７５９）挫７﹒２％，九洲藥業（滬：６０３４５６）跌
７﹒６％，藥石科技（深：３００７２５）下跌６﹒２％，昭衍新藥（滬：６０３１２７）跌
６﹒５％，博騰股份（深：３００３６３）跌５％。
　　今日收挫９﹒７％的皓元醫藥在盤後回應表示，目前也是在等待官方消息的求證狀態。同時
該公司工作人員表示，公司境外業務佔比不小，但具體針對美國的業務佔比還沒具體核算過，如
若後續有更多消息達到信息披露標準，公司會及時公告。
　　收挫７﹒２％的康龍化成亦回應指，公司沒有收到任何通知，公司境外收入佔比８０％，但
是沒有單獨拆分對美國有多少收入，公司不對沒有依據的事情做出任何估計。
　　九洲藥業則回應消息指，目前公司經營正常，沒有收到相關消息。即使制裁的話，公司美國
業務基本都是做臨床前的項目，整體體量較小，對利潤影響不會很大。（ｄｗ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/12/2021
《神州經脈》全面降準生效MLF縮量續做　制裁風暴再起A場跳水
財經熱話15/12/2021
《盤後部署》藥明生物急跌拖累恒指 料23000有支持
財經熱話15/12/2021
人行降準起動　內銀逆市靠穩
財經熱話15/12/2021
【物管勿管】內房危機蔓延　世茂系創新低　專家籲物管要鬥快沽！
財經熱話15/12/2021
濠賭股獲大摩唱好終見反彈　惟仍受困多項負面因素
FOCUS15/12/2021
【FOCUS】經濟難言走出疲態　調控「反思論」信號須察
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金