【大國博弈】傳遭美列實體清單，多家上市藥企：境外收入佔比不小

《經濟通通訊社１５日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部周四將把

２０家中國公司列入實體清單，包括一些涉及生物技術的企業，美商務部未就消息置評。根據美

國相關規定，美國公司未經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。

消息拖累Ａ股生物醫藥股集體跳水，１５日收盤，藥明康德（滬：６０３２５９）Ａ股急插

一成跌停，皓元醫藥（滬：６８８１３１）挫９﹒７％，泰格醫藥（深：３００３４７）急挫

８﹒１％，康龍化成（深：３００７５９）挫７﹒２％，九洲藥業（滬：６０３４５６）跌

７﹒６％，藥石科技（深：３００７２５）下跌６﹒２％，昭衍新藥（滬：６０３１２７）跌

６﹒５％，博騰股份（深：３００３６３）跌５％。

今日收挫９﹒７％的皓元醫藥在盤後回應表示，目前也是在等待官方消息的求證狀態。同時

該公司工作人員表示，公司境外業務佔比不小，但具體針對美國的業務佔比還沒具體核算過，如

若後續有更多消息達到信息披露標準，公司會及時公告。

收挫７﹒２％的康龍化成亦回應指，公司沒有收到任何通知，公司境外收入佔比８０％，但

是沒有單獨拆分對美國有多少收入，公司不對沒有依據的事情做出任何估計。

九洲藥業則回應消息指，目前公司經營正常，沒有收到相關消息。即使制裁的話，公司美國

業務基本都是做臨床前的項目，整體體量較小，對利潤影響不會很大。（ｄｗ）



