【ＦＯＣＵＳ】經濟難言走出疲態，調控「反思論」信號須察

【ＦＯＣＵＳ】雙１１拉不動消費，地產商繼續躺平，房價預期慘淡依舊……國家統計局周

三

（１５日）揭盅１１月宏觀經濟及７０大中城市房價數據，再印證中央經濟工作會議以「穩字當

頭」定調

明年政策基調勢在必行。



＊雙１１未建功，地產商續躺平＊



國家統計局公布，早前受限電限產困擾的規模以上工業增加值，１１月按年增速連續第二個

月

回升至３﹒８％（預期：３﹒６％），但汽車製造業增加值連續第６個月按年負增長。

再看消費，儘管阿里和京東「雙１１」成交╱訂單額雙雙錄紀錄新高，分別達５４０３億元

、３４９１億元（人民幣．下同），但當月社會消費品零售總額增速未能延續之前兩個月回升，

錄按年增

３﹒９％（預期：４﹒６％），餐飲收入更重回負增長。

至於固定資產投資增速，首１１月計錄今年最低的５﹒２％（預期：５﹒４％），其中，基

礎設施投資無

視１１月新增專項債淨融資錄年內最高（５６４０億元），按年僅增０﹒５％，房地產投資增速

則錄去年９月

以來最低的６％。單看１１月，住宅新開工面積、購置土地面積分別按年跌逾２２％、１２％，

顯示地產商

繼續躺平。



＊房價慘淡預期發酵恐硬著陸＊



中國經濟復甦引擎節節失速，１０月顯露個別企穩跡象後，１１月仍難言走出疲態，再印證

中央

經濟工作會議以「穩字當頭」定調明年政策基調勢在必行。

值得留意的是，面對１１月７０大中城市新建商品住宅價格環比續跌０﹒３％，為２０１５

年２月以來最

差表現，且價格環比下跌城市續蔓延至５９個，相當於較５月時擴大逾１０倍，倘房價慘淡預期

再不

扭轉，樓市恐難避硬著陸。

為此，央媽連續兩月單獨公布個人房貸數據，１０月、１１月分別報３４９９億、４０１３

億元；同時地

產商１１月境內發債迎來小陽春，發行金額４２１﹒２億元按月急增１２５％；在有內地房價風

向標之稱的

深圳，部份中小銀行已下調房貸利率，且按揭放款時間大幅加快。



＊罕有指「灰犀牛」錯判形勢＊



更強烈的信號是，繼中央財經委辦公室副主任韓文秀明言，「房地產業對於經濟金融穩定和

風險防範具有重要的系統性影響」、「慎重出台有收縮效應的政策」後，住建部主管的《中國房

地產報》今日罕有引述國家房改課題組前組長、中房集團前董事長孟曉蘇指，「這次調控值得反

思」，信號意味不可不察。

孟曉蘇表示，引發地產業今次困境主要有兩個原因：一，短線看是金融部門突然加碼調控，

停貸、抽貸、債券發行受阻引發資金流動性問題；二，長線看是多年的限購等政策，阻礙房地產

市場正常運行。他更稱，「錯認房地產行業是『灰犀牛』，錯判了形勢。」

可以預見，在「穩定大局，精准拆彈」的原則下，無論一眾恒大式低信用等級房企最終能否

成功自救，快將揭盅的房地產稅擴大試點方案都將溫和過預期，以穩定一二城市購房者信心。

