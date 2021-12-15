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15/12/2021 08:52

【恒大困局】據報恒大海口８幅閒置地被政府無償收回

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內媒從海南省海口市自然資源和規劃局獲悉，恒大地產集團海
南有限公司位於海口市的８宗地塊被海口市人民政府無償收回。
　　海口市自然資源和規劃局稱，該８宗地塊均存在因公司原因超過約定的動工開發日期滿兩年
未動工開發建設的情況，根據《閒置土地處置辦法》第１４條和《海南省閒置土地認定和處置規
定》第２９條規定，決定依法無償收回公司國有建設用地使用權。
　　上述８宗地塊中有１宗位於海口灣紅棉西路北側，６宗位於海口市海甸島西北部，１宗位於
海口市濱海大道北側。

＊恒大閒置地多年前購自於新世界＊

　　２０１５年１２月２日，恒大地產及鄭裕彤旗下的新世界發展（０００１７）分別發公告，
恒大地產收購新世界發展位於海南海口、湖北武漢、廣東惠州的三地四個超大型項目，總建築面
積近４００萬平方米，總金額１３５億元（人民幣．下同）。
　　隨後的２０１５年１２月２９日，恒大地產發布公告，收購新世界發展位於成都、貴陽２個
項目，收購周大福位於北京、上海、青島３個項目，５個項目總建築面積８５１萬平米，總金額
２０４億元。恒大一個月內連番向鄭裕彤家族收購９個內地超大型項目，兩次交易金額高達
３３９億元，引起外界矚目。（ｃａ）

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