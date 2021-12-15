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15/12/2021 10:44

【中概焦點】優步據報考慮出售滴滴出行等非戰略性持股

　　《經濟通通訊社１５日專訊》優步（Ｕｂｅｒ）首席執行官（ＣＥＯ）Ｄａｒａ　
Ｋｈｏｓｒｏｗｓｈａｈｉ周二表示，公司正在尋求出售其認為非戰略投資的其他公司的股份，
包括持有的中國網約車巨頭滴滴出行的股票。
　　Ｄａｒａ　Ｋｈｏｓｒｏｗｓｈａｈｉ在與瑞銀分析師的線上對談中表示，優步所持股份中
的許多公司最近已經上市，並且仍處於股票禁售期。雖然Ｋｈｏｓｒｏｗｓｈａｈｉ表示，出於
戰略考慮，優步將繼續持有部分股份，但公司正尋求出售其中的許多股份，包括在滴滴的持股。
　　Ｋｈｏｓｒｏｗｓｈａｈｉ表示，不認為公司所持有的滴滴股份是戰略性，公司並不急於出
售這些股份，希望隨著時間的推移，明智地將這些股權貨幣化。指滴滴出行為其競爭對手，又批
評中國是一個相當困難的環境，透明度很低。
　　滴滴出行今年６月底「頂風」赴美上市，引來中國監管不滿，加上美國證券交易委員會
（ＳＥＣ）通過修正案，確定實施《外國公司責任法》（ＨＦＣＡＡ）的規則。在中美兩國監管
雙重壓力的夾擊下，中國網約車巨頭滴滴出行月初宣布將從美國退市，並將轉至香港交易所上市
。（ｃａ）
　

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