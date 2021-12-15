《經濟通通訊社１５日專訊》民生銀行首席研究員溫彬表示，今日ＭＬＦ到期９５００億元
（人民幣．下同），人行公開市場開展５０００億元１年期ＭＬＦ操作，降準釋放１﹒２萬億元
，對沖到期的４５００億元後，新增長期資金７５００億元，同時繼續開展１００億元７天期逆
回購操作。
溫彬表示，今年下半年兩次全面降准，釋放長期資金，降低金融機構資金成本，下階段將繼
續釋放ＬＰＲ改革潛力，進一步推動實體經濟融資成本下降。（ｃａ）
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15/12/2021 11:38
【人行操作】溫彬：兩次降準後，下階段將繼續釋放ＬＰＲ改革潛力
《經濟通通訊社１５日專訊》民生銀行首席研究員溫彬表示，今日ＭＬＦ到期９５００億元
（人民幣．下同），人行公開市場開展５０００億元１年期ＭＬＦ操作，降準釋放１﹒２萬億元
，對沖到期的４５００億元後，新增長期資金７５００億元，同時繼續開展１００億元７天期逆
回購操作。
溫彬表示，今年下半年兩次全面降准，釋放長期資金，降低金融機構資金成本，下階段將繼
續釋放ＬＰＲ改革潛力，進一步推動實體經濟融資成本下降。（ｃａ）
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