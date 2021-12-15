【人行操作】分析：ＭＬＦ縮量續做規模仍超預期，確保年末流動性

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日縮量續

做５０００億元（人民幣﹒下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，但規模仍超預期，盡顯人行對

年末流動性的呵護之意。分析相信，ＭＬＦ利率依舊不變，人行在政策利率調整節奏上仍保持定

力，不過ＬＰＲ（貸款市場報價利率）調降可能性猶存。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，一方面臨近季末年底，人行確保流動性保持合

理充裕；另一方面，人行適度增加長期限資金供給，引導金融機構加大小微、製造業重點新興領

域支持力度，保市場主體、穩內需；另外，也有助於穩定市場預期。

他談到，ＭＬＦ利率繼續按兵不動，但不排除ＬＰＲ調降可能性。主要是此前人行全面降準

等操作，給銀行補充「彈藥」，調降了負債成本，加之今年以來銀行經營狀況持續改善，拓展了

銀行讓利實體經濟空間。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，ＭＬＦ超預期的操作量表明人行將確保明年流動性保

持合理充裕，利率不動則顯示貨幣政策的中性態度。不過在逆周期調節背景下，如果必要監管對

利率調整仍持開放態度。認為人行仍將繼續處在觀察模式中。「（下調）ＬＰＲ可以是一個不動

政策利率的臨時措施。」（ｃａ）



