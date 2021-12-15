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15/12/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》中移動（９４１）回Ａ後可帶動Ｈ股估值上升

　　《投資智慧》中國移動（００９４１）回Ａ有新進展，集團宣布已獲得中國證監會核准Ａ股
ＩＰＯ批文。集團擬公開發行不逾８﹒４５７億股Ａ股，即不超過公司是次發行後股本的
３﹒９７％。由兩大投行中金和中信聯席保薦。
　
　　資料顯示，中移動今次募集資金將圍繞「新基建、新要素、新動能」推進數智化轉型，具體
包括５個募投項目。「５Ｇ精品網路建設專案」預計總投資金額９８３億元（人民幣．下同）；
「雲資源新型基礎設施建設項目」預計總投資１６１億元、「千兆智家建設項目」預計總投資
１１６億元、「智慧中台建設項目」，預計總投資１５０億元、「新一代信息技術研發及數智生
態建設專案」預計總投資１５９億元。上述專案的投資總額約在１５６９億元。其中，５Ｇ精品
網路建設專案預計項目建設期為２年，集團將新建５Ｇ基站不少於５０萬個；建設５ＧＳＡ核心
網及網路雲資源池，可滿足３﹒５億５Ｇ　ＳＡ用戶業務需求及０﹒２億行業用戶需求。
　
　　此外，集團亦披露截至今年底止年度業績的預估，營業收入約為８４４８﹒７７億元至
８５２５﹒５８億元，同比增長幅度約為１０％至１１％；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股
東的淨利潤約為１０７２﹒８５億至１０９３﹒２８億元，同比增長幅度約為５％至７％。
　
　　中移動今次回Ａ，集資規模有機會超越中國電信（滬：６０１７２８）成為Ａ股近１０年最
大ＩＰＯ。目前中移動ＰＥ只有７倍，而Ａ股估值通常較高，預料回Ａ後可帶動Ｈ股估值上升。
目標價５０元，止蝕４５元。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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