《拆局麒想－林嘉麒》世茂抽仔水動作太明顯，碧服高招抵讚

《拆局麒想》每年年尾都水緊，今年對於內房企業更是緊張。為免資金鏈斷裂，或者準時還

息甚至本金，房企要出盡辦法讓資金回籠。近期主角是世茂集團（００８１３），上周才完成先

舊後新配股籌１１﹒７億元後，近日再以１６﹒５４億元人民幣出售內地物業管理服務業務及相

關增值服務予子公司世茂服務（００８７３），惟市場反應極大。不單止世茂集團股價，而且連

同其債券價格及世茂服務股價均應聲大跌，摩根大通更發表研究報告，將世茂集團及世茂服務的

評級由「增持」下調至「減持」，大削目標價７５％及６９％。如此兇恨，兩股價值有變得那麼

嚴重嗎？



首先，在資本市場上出售資產予關聯或系內公司理應司空見慣，摩通指世房把物業管理的現

金流轉移到開發商層面，被用作母公司的財務工具。這個指控似乎太過誇張，不時也有公司從子

公司抽水，或賤賣資產予母公司等。今次世茂集團的動作當然觸動了大行神經，但「等錢使」自

救的生存行為也是必需。當然，今次世茂集團對世茂服務交易作價為高達１８倍市盈率，相對股

價暴跌了一段時間的世茂服務的７倍預測市盈率，又真的是貴得很。大行反應之大，也是合理。

更何況，大行或憂慮類似交易陸續有來，市場應恐怕世茂服務會被阿媽榨乾榨淨，世茂服務被看

得淡也是意料中事。



是次收購對於世茂服務真的是沒有需要嗎？不是。公司一直有拓展目標，今年２０２１年

１１月末，公司總合約面積達到３﹒０３億平米（較２０２０年末新增１﹒０３億平米），總在

管面積達到２﹒３４億平米（較２０２０年末新增８８２０萬平米）；１至１１月累計新增競標

外拓合約面積５７０９萬平米（２０２１年中期業績會公司更新其全年新增競標外拓合約面積指

引至５５００萬平米）。加上今次收購項目的上半年末在管面積約４６５萬平米（其中商業類在

管面積佔比約６０％），合約面積約１０７９萬平米。說實話，公司整體業務發展處正常推進狀

態，發展而言，確實不錯。



最大問題是，世茂集團現時距離安全水平或足夠的現金流會有幾遠。以債券到期日看，最近

到期日的是２０２２年７月，還有一段時間。當然，公司是否有理財產品到期，或者規模有多大

暫時未有相關資訊，不過，眼見短中長年期債券價格一日跌十元，絕對不正常，投資者因此恐慌

而拋售股債也是人之常情，皆因內房表外問題難料，只看股價債價是不合理的平，理性的投資者

現時會有點卻步，買的大多是投機者。



眼見同業一個一個的倒下，碧桂園服務（０６０９８）最醒，早早帶頭盔。公司作出多項宣

布而增強投資者信心。自公告日期起６個月內，該集團與其關連人士碧桂園（０２００７）預計

不會發生對價超過２億元人民幣的重大資產出售或收購交易；又承諾，期內不會在公開市場進行

配售新股；控股股東、主席楊惠妍承諾，期內不會出售股份等。結果市場受落，股價表現正面。

筆者不是建議大家買入，只是想說明管理投資情緒也是上市公司必修的一堂課。有很多上市公司

老闆不時會問，為何我公司做得那麼好，投資者就是不買，股價不升呢？要知道心存「有麝自然

香」的想法是天真的，同時需要增加公司透明度，令投資者清楚了解你的想法，他們自然會升跌

都買。

《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



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