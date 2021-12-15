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即市新聞

15/12/2021 08:20

《樓市亮話－湯文亮》超級豪宅不租，頂級甲廈不賣

　　《樓市亮話》有國內老友打算在香港開公司，首先是租一個超級豪宅，無論是一間屋或者一
層樓都可以，然後再買一層頂級甲廈，但始終搵唔到，佢同我呻，話已經同物業代理講，豪宅租
金與甲廈樓價是沒有問題，但始終租唔到超級豪宅以及買唔到頂級甲廈，究竟香港地產商是否有
錢唔賺。
　
　　我同老友講，不如將目標掉轉，買一個超級毫宅，租一層頂級甲廈，很快便會如願以償，老
友話明白，不過，買一個超級豪宅要付３０％辣招印花稅，實在唔捨得，而租一層頂級甲廈，租
金隨時是樓價３％，仲要交差餉管理費，在低息環境下，好似替人供樓，相當不值，萬一地產商
或者大業主在租約到期後收回，咁就好似俾人拆招牌，做生意的地方一定要買，住的地方可以租
，老實說，咁就難搞。
　
　　並不是地產商唔想租豪宅，但是成本太重，回報太低，每一個租客的租用年期平均３至
３﹒５年，回報１至１﹒５％，當租客搬走之後，維修費隨時用了一年租金再加上時間，令到淨
收入減少，回報更低，所以，地產商是不會將超級毫宅出租，寧願善價而沽，而且買超級豪宅的
人有可能唔希望所買的豪宅有人住過，所以，豪宅只賣不租，好彩林鄭撤回新樓空置稅，否則地
產商就要被逼減價賣超級豪宅，隨時會對冧香港樓市，沒有新樓空置稅，地產商的豪宅只賣不租
的信心更加堅定。
　
　　做地產生意的人知道，一幢大廈，一個商場，如果拆售的話，樓價一定會貶值，冇必要都唔
會拆售，除了那些鍾意玩拆場的炒家，才會拆售商場，而一幢優質商廈，一個頂級商場，如曹操
所說，三軍易得，一將難求，既然有３％回報，點解要拆售，而且回報會愈來愈高，拆售並不是
明智之舉，所以，就算捨得俾錢，都很難買到頂級甲廈。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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