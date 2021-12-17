《缸邊嫺談－黃惠嫺》三項關於信息產業的「十四五」規劃出台

《缸邊嫺談》２０２０年１０月２９日，十九屆五中全會中通過「十四五規劃」與「

２０３５遠景目標」，當中提到要強化國家戰略科技力量，推動人工智能、積體電路、量子資訊

等前瞻性、戰略性的國家重大科技項目，並加快建設５Ｇ、數據中心、工業互聯網等新型基礎設

施。

為完成上述目標，工業及信息化部（「工信部」）於１１月３０日發布了《「十四五」大數

據產業發展規劃》（「大數據規劃」）、《「十四五」軟件和信息技術服務業發展規劃》（「軟

信規劃」）及《「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃》（「兩化規劃」）三個關於強化

國家戰略科技力量的規劃。



＊大數據產業＊



大數據規劃提出了六大專項行動，當中專項三是工業大數據價值提升行動；專項四是行業大

數據開發利用。而在落實產業發展基礎任務上，要完善基礎設計，包括要全面部署新一代通信網

絡基礎設施，加快工業互聯網、車聯網、智能管網、智能電網等布局，同時加快構建全國一體化

大數據中心體系，推進國家工業互聯網大數據中心建設，以及要發展第三方大數據服務產業，培

育優質大數據服務供應商。

根據工信部數據顯示，２０２０年內地大數據產業的規模已超過１萬億元（人民幣．下同）

。而大數據規劃的發展目標是到２０２５年，大數據產業測算規模突破３萬億元，年均複合增長

率保持在２５％左右，即在「十四五」的期間，大數據產業規模要提升約２萬億元。未來料有很

多行業需要運用到大數據，如無人駕駛系統正是融合了大數據及人工智能技術，將即時收集到的

行駛數據加以分析，從而協助駕駛系統作出決策。預料大數據將與５Ｇ、雲計算、人工智能、區

塊鏈等新科技及技術加速融合，推動基於大數據的管理和決策模式，加快數字化轉型，推動大數

據技術的架構、產品形態及服務模式加快轉變。相信２萬億元的增長規模將聚焦於上述專項任務

所提及之行業。



＊軟件和信息技術服務業＊



軟信規劃提出到２０２５年，規模以上企業（即是年主營業務收入２０００萬元及以上的工

業企業）軟件業務收入突破１４萬億元，年均增長１２％以上。而此規劃中提出的主要任務有：

加快突破金融核心業務系統、建築信息建模和建築防火模擬、智慧能源管理、智能交通管理、智

能辦公等應用軟件；研發推廣北斗衛星導航系統相關軟件產品；圍繞５Ｇ基站、大數據中心等新

型基礎設施建設，發展新一代軟件融合應用基礎設施；加快培育雲計算、大數據、人工智能、

５Ｇ、區塊鏈、工業互聯網等領域具有國際競爭力的軟件技術和產品。

軟信規劃中亦提出要支撐製造業數字化轉型，打造軟件定義（即是利用軟件程式賦予事物應

用功能和使用價值，滿足日益複雜的多樣化需求）、數據驅動、平台支撐、服務增值、智能主導

的新型製造業體系，加快建設綜合型、特色型、專業型工業互聯網平台，開展工業機理模型、微

服務、工業軟件、工業ＡＰＰ等研發部署，推動內地由製造大國向製造強國轉變。



＊信息化和工業化深度融合＊



兩化規劃提出到２０２５年，信息化和工業化在更廣範圍、更深程度、更高水平上實現融合

發展，新一代資訊技術向製造業各領域加速滲透，製造業數字化轉型步伐明顯加快，全國兩化融

合發展指數提高至１０５（即較是較２０２０年提高約２０）。在具體指標方面，企業經營管理

數字化普及率達到８０％，數字化研發設計工具普及率達到８５％，關鍵工序數控化率達到

６８％，工業網際網絡平台普及率達到４５％。

為建設製造強國、建構現代化產業體系和實現經濟高質量發展，信息化及工業化融合是必需

的。兩化規劃中新增企業管理、研發設計、工業網際網絡平台應用等關鍵業務環節的數字化發展

水平指標，明顯是為了讓任務落實得更細緻、更高質。而工業網際網絡平台是支撐製造業全要素

、全產業鏈、全價值鏈資源匯聚配置的新型基礎設施，是製造業數字化、網絡路化、智慧化發展

的重要支撐。根據工信部資料顯示，截至２０２１年１０月底止，內地的工業網際網絡平台普及

率為１７﹒５％，與「十四五兩化規劃」中提出的４５％有２７﹒５％的距離。相信在「十四五

規劃」期間為提升工業網際網絡平台普及率，提升製造業數字化、網絡化、智慧化發展是大勢趨

，將透過推動大數據、軟件、信息技術的發展，協助提升製造業的生產效率。



＊總結＊



數據已成為重要的生產要素，大數據產業作為以數據生成、採集、存儲、加工、分析、服務

為主的戰略性新興產業，將其應用於各類行業、與產品結合，是未來產業發展的趨勢，大數據在

新業態、新技術、新模式、新規範下亦將有更多可能性。「十四五規劃」期間是內地加快建設製

造強國、網絡強國、數字中國的關鍵時期，產業將步入集成創新、快速發展、深度應用、結構優

化的新階段。未來要發展戰略性的新興產業如信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備

、新能源汽車、綠色環保以及航空航天，海洋裝備等產業，均需要配合互聯網、大數據、人工智

能等技術深度融合。根據文中提及的三大規劃，到２０２５年，內地規模以上軟體企業業務收入

要突破１４萬億元，大數據產業測算規模要突破３萬億元。在政策利好下，未來與大數據、軟件

及信息技術相關的行業預期將受到重點扶持，其產業鏈的市場發展空間廣闊。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



資料來源：彭博、經濟通、新浪財經、中國政府門戶網站



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與大數據及軟件板塊相關的股份



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