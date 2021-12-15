【大國博弈】英國發表香港半年報告，港府稱英方指控不實

《經濟通通訊社１５日專訊》英國政府昨日（１４日）向國會提交最新一期香港半年報告書

，涵蓋今年１月１日至６月３０日的香港情況，英國外相卓慧思在報告中批評中國及香港政府透

過《港區國安法》，打擊香港所有反對聲音、新聞媒體及公民社會；又指北京對香港選舉制度作

出徹底改變，除了違反中國在《聯合聲明》下的法律義務，亦意味與內地關係不密切或不支持建

制的人，將幾乎完全被排拒在立法會機關之外。



＊中港表示強烈不滿，斥指控不實＊



中國外交部駐港特派員公署發言人對報告表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責，指特區

舉行新一屆立法會選舉前夕，「英方炮製所謂報告，顯然是蓄意干預香港事務、擾亂特區選舉秩

序，其險惡用心昭然若揭」。

港府亦發聲明堅決反對有關報告，斥當中多項指控不實，特別指「堅決反對報告內針對完善

選舉制度的失實指控」，稱新一屆立法會候選人來自不同背景及政治光譜，「其多元性彰顯經完

善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性」。



＊報告書要求中國履行《中英聯合聲明》＊



報告書同時述及，香港當局大規模拘捕及起訴民主派及社運人士，亦提及香港《蘋果日報》

辦公室被搜及倒閉等事件，英方強調會與國際夥伴合作，要求中國履行在《中英聯合聲明》中對

香港具有法律約束力的義務，又稱英國開放特別簽證供持有ＢＮＯ的港人及合資格人士到英居留

，並撥款４３００萬英鎊助他們在英國安頓，截至今年９月底已有８﹒８萬人透過相關計劃赴英

，英方熱烈歡迎他們來到英國。（ｈｙ）（ｚｚ）

