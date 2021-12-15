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15/12/2021 15:01

【新冠肺炎】本港新增一宗輸入確診，再多一宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１５日零時零分，本港
新增一宗新冠肺炎確診，患者由德國抵港。另外，昨日確診、來自美國的一名２１歲女病人（個
案１２４９８），確認帶有新變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。香港至今共錄得９宗涉及
Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案。

＊今日確診個案帶Ｌ４５２Ｒ變異病毒株＊

　　今日新增確診個案屬輸入病例，涉及Ｌ４５２Ｒ變異病毒株感染。患者是一名４６歲男子，
１２月１３日從德國經航班ＬＨ７９６抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心檢測結
果呈陽性。患者已於４、５月間已接種了兩劑復必泰疫苗。
　　至今本港個案累計１２４９７宗（包括１２４９６宗確診個案和一宗疑似個案），而過去
１４天（１２月１日至１４日）累計報告５９宗個案，全屬輸入個案。

＊Ｏｍｉｃｒｏｎ無出現社區傳播＊

　　此外，衞生防護中心匯報昨日確診的２１歲女病人檢測進展。她於１２月１２日從美國經航
班ＣＸ８４５抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。她於５、６月間已在美國接
種兩劑復必泰。她在１２月１１日出現病徵，入院後於１２月１２日進行的檢測Ｃｔ值少於３０
，對抗體呈陽性反應。
　　香港至今共錄得九宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案，全部於香港國際機場禁區、指定檢疫設施
或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒
株流入本地社區。（ｃｌ）

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