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15/12/2021 16:52

【新冠疫苗】本港再多１人針後兩周內死亡，１３歲少年疑現心肌炎

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署表示，截至１２月１２日晚上１１時５９分的過去一星
期，共接獲４５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間一名６４歲男子曾於離世前
１４日內接種新冠疫苗，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。
　　　同期，衞生署接獲一宗涉及１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包
炎的報告。這宗個案涉及一名１３歲男子，他在接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，情況
穩定。

＊市民共接種約９６５萬劑疫苗＊

　　截至１２月１２日晚上８時，本港市民合共接種了約９６５萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約４８１萬名，佔全港１２歲或以上人口的７１﹒４％。衞生署共接獲６５０６宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括５１宗
涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯
示與接種疫苗有關聯。
　　截至１２月１２日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結３５宗死亡個
案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１４宗個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗仍待取得更多資料
以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作
評估。（ｃｌ）

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