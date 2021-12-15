  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７億人幣，飲啤酒唔吔米

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恒指低開２６０點，報２３６９３點。最高跌１３７點報
２３８１７點，最低跌３９４點報２３５６０點。恒指收報２３６３５點，跌３１８點或
１﹒３３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒７億元人民幣，減少２９﹒１％。青島啤酒股份
（００１６８）、華寶國際（００３３６）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是小
米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交１１９９﹒８７億元減少７﹒５％。其中港股通成交２９９﹒３億元，佔總成交
２４﹒９％。

＊小米無雙線造車規劃＊

　　青島啤酒股份升２﹒６８％報７０﹒８５元，北水淨買入４﹒９億元。華寶國際升
２﹒０１％報１４﹒２４元，北水淨買入３﹒５億元。騰訊控股跌１﹒４６％報４５９﹒８元，
北水淨買入２﹒５億元。
　　近日有消息指小米集團正布局雙線造車，旗下控股子公司智米科技將將成為小米的另一條造
車線。對此，小米集團公關部總經理王化在其個人社交平台回應稱，小米沒有雙線造車規劃。他
表示，智米是一家小米生態鏈企業，小米集團不會直接參與智米的戰略決策。智米公司出於興趣
研究電動車，組建了一個小團隊，在做非常早期的工作。小米集團跌４﹒１６％報１８﹒４４元
，北水淨賣出１﹒８億元。
　　另外，東岳集團跌５％報１１﹒４元，北水淨賣出１﹒８億元。比亞迪股份跌３﹒７５％報
２７７﹒４元，北水淨賣出１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　青島啤酒股份　（００１６８）　　　　　　４﹒８５
　　華寶國際　　　（００３３６）　　　　　　３﹒５０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　２﹒４９
　　融創中國　　　（０１９１８）　　　　　　２﹒２０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－１﹒８５
　　東岳集團　　（００１８９）　　　　　－１﹒８２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒７２
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－０﹒８５
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/12/2021
【虛幣世界】聯儲議息前加密市場靠穩，市場料高位有阻力
財經熱話14/12/2021
【內房困局】世茂系內交易遭大行狠削目標價　傳太子許世壇放權
市場動向14/12/2021
香港復康會「無障行者2021」圓滿結束 近250位健兒參與全港最大型戶外殘疾體驗競技活動
財經熱話14/12/2021
世茂服務購世茂內地子公司物管業務　大行踩多腳　物管股全線急瀉
中國故事14/12/2021
《神州經脈》奧密克戎境外潛入　中美博弈印太上演　滬指高位回跌
香港政情14/12/2021
【立會選舉】新制153人爭90席　3口岸設票站僅逾2萬人登記
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金