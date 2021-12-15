《日入而息》安永料港新股集資額全球排第４，傳通關每日名額３千

《今天重點》

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實政圓桌立法會議員田北辰今日在ｆａｃｅｂｏｏｋ發文指，以他所知，政府最快本周五（１７

日）公布通關日期，預計今年底前實施，名額每日大約３０００個

安永發表研究報告指，今年香港市場預計共有９４家公司首發上市，集資額約３２３７億元。Ｉ

ＰＯ數量和集資額按年分別減少３５％和１９％。以集資額計，估計港交所（００３８８）排名

將由去年的全球第二降為今年的全球第四

銅鑼灣世貿中心中午發生火警，下午４時半大致被救熄，火警中１３人不適送院，消防一共疏散

約１３００人

財政司長陳茂波早前引用《公司條例》賦予的權力，向法庭提交呈請將壹傳媒有限公司清盤。高

等法院今日開庭，聆案官黃健棠在無人反對下，下令壹傳媒即時清盤

廣東省政府向中國恒大（０３３３３）派出工作組後，外電引述消息報道，中國政府層面正對恒

大的資產和債務情況進行更深入評估，以了解企業在不訴諸拋售業務情況下的償還債務能力，然

後再考慮國資救助的必要性和具體行動方案的可行性

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《即日市況》

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恒指低收２１５點報２３４２０，科指跌８９點報５７９５

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《深滬股市》

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美制裁風暴來襲醫藥股尾盤跳水，滬綜指收跌０﹒４％

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《美元匯價》

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歐元或要下試１﹒１２２０甚至１﹒１１８５

歐元最新報１﹒１２６７╱７０，日圓最新報１１３﹒７９╱８１

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《公司資訊》

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中移動（００９４１）申請ＶＲ場景交互專利，可虛擬呈現應用程

序內容

北控城市資源（０３７１８）中標近９﹒８億元人民幣深圳街道服

務項目

美團（０３６９０）進一步擴大數字人民幣碳中和試點

信安推出首個本港註冊ＥＳＧ主題亞洲收益及配置策略

中石化（００３８６）向阿穆爾公司貸款承擔擔保責任

朗生醫藥（００５０３）向聯營公司提供３２５萬美元股東貸款

屈臣氏至今投資１６億美元加速數碼轉型，並推出科技合作夥伴計

劃

飛達控股（０１１００）出資３０００萬元人民幣成立合夥企業投

資新興產業

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《國企紅籌》

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富力地產（０２７７７）擬以折扣價回購即將到期的７﹒２５億美

元優先票據

粵海制革（０１０５８）曠虎辭任董事長，周昊接任

南航（０１０５５）１１月客運投入按年跌４５％，貨運跌２３％

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《神州民企》

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據報中國奧園（０３８８３）開始兌付逾期理財產品本息

百度（０９８８８）旗下愛奇藝再上調會員價格，月費由２５元漲

到３０元

合景泰富（０１８１３）１１月預售額按年減少３８％

三巽集團（０６６１１）首１１個月累計合同銷售７２億元人民幣

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《中國要聞》

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內地１１月工業增加值增３﹒８％略勝預期，三個月高

內地１１月社會消費品零售總額增３﹒９％，遜預期

首１１月全國固定投資增５﹒２％低預期，創年內最低

內地首１１月房地產投資增速回落至６％，創逾一年低

首１１月全國商品房銷售額增８﹒５％

全國１１月城鎮調查失業率５％，按月升０﹒１百分點

統計局表示汽車業缺芯緩解，１１月汽車產量降幅收窄；１１月原

煤、天然氣生產增速加快，電力回落；國際環境更趨複雜嚴峻，國

內經濟恢復制約多；內需對經濟增長貢獻超８０％，擴內需存制約

；１１月７０城樓價環比下降，同比漲幅續回落

習近平稱增強文化自覺堅定文化自信

上海婚介機構管理協會約談百合佳緣等四家婚介機構

海南銀行股權轉讓予中國鐵投申請未獲銀保監批復

商務部表示中國與新加坡自貿協定升級談判進展積極

北京推個人「購房資格綠碼」購房資格實時查詢

據報字節跳動撤銷「人才發展中心」，並將精簡人事部

上海臨港新片區１３００套保障性租賃房集中開工

回應就地過年倡議對消費影響，統計局表示需要觀察

中國光伏行業協會下調今年裝機預測，因價格上漲等

分析指ＭＬＦ縮量續做規模仍超預期，確保年末流動性

付凌暉稱數據反映需求收縮等三重壓力，惟基本面沒變

內地上月７０城新樓價格指數環比跌０﹒３％六年半低

溫彬稱兩次降準後，下階段將繼續釋放ＬＰＲ改革潛力

財政部表示財政政策要加強與貨幣政策協同配合

降準今生效，人行縮量續做ＭＬＦ，淨回籠４５００億

銀保監表示穩妥處置大企業債務風險，滿足基建資金需求

德銀中國獲准正式開展證券投資基金托管業務

人行表示三季度末金融業機構總資產同比增８﹒２％

工商高盛合資設財管企業，獲反壟斷局公示

中證監表示促進大數據、區塊鏈等技術在證券期貨業應用

內地就白酒生產許可審查細則徵意見，不得標註特供等

北京首例比特幣合同案一審宣判，法院認定合同無效

國務院關稅稅則委員會公布２０２２年關稅調整方案；給予最不發

達國家９８％稅目產品零關稅待遇

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４％，國台辦批台參與民主峰會是假民主

法國下議院前議長率團抵台灣訪問，明日會晤蔡英文

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《其他消息》

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廉署再拘４人涉轉載投白票帖文，消息指包括蘇浚鋒

鄧炳強稱將確保立法會選舉安全，不會低估２３條立法難度

高院頒令壹傳媒清盤

金管局：截至上月底，逾１﹒４萬個人投資者參與理財通

消委會表示信用卡現金透支實際年利率懸殊，最高可達４７﹒９７

％

傳房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制

發消費券後，八達通消費額過去四個月比首七月升兩倍

深股通額度全日用２５億元，外資連續１１日流入；滬股通額度全

日用近２２億元，陸股通流入近８億元

本港新晉富裕階層財務信心上升，風險承受能力更高

調查指銀行資管公司憂監管變化，料未來三年中港經營更困難

銅鑼灣世貿中心３級火大致被救熄，１３人不適送院

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《內房困局》

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世茂股份系內交易遭上交所問詢，公司稱經營活動正常

境外債權人擬購佳兆業（０１６３８）內地不良銀行貸款

統計局表示地產銷售投資增勢減緩，高負債房企風險上升

傳美國擬對中芯實施更嚴厲制裁，外交部表示嚴重關切

傳遭美列實體清單，多家上市藥企：境外收入佔比不小

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《大國博弈》

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據報美擬將８家華企列入投資黑名單，大疆、曠視上榜

據報美擬將逾２０家華企列實體清單，涉生物技術領域

美媒曝文件指華為參與中國監控項目，中方稱毫無根據

習近平將與普京今視訊會談，討論美國與北約「挑釁」；習近平就

美國中部六州遭遇龍捲風災害致電拜登慰問

英國發表香港半年報告，港府稱英方指控不實

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《恒大困局》

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內媒表示恒大復工復產缺錢，政府工作組叫停資產處置

恒大地產新增兩條被執行人信息，標的１４億元人民幣

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《重拳監管》

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市監總局表示深刻把握資本特性規律，設置「紅綠燈」

網售兒童內褲四成不達標，廣西消委會約談淘寶等電商

規範網絡電商廣告用語，官媒：濫用極限詞屬違法行為

防未成年人沉迷舉報平台核查違規遊戲和平台３４１款

網信辦表示今年以來對逾２萬個頭部帳號予以關閉、停更

騰訊（００７００）「未成年防沉迷」政策落地效果明顯但仍有挑戰

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《新冠肺炎》

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本港再多１人針後兩周內死亡，１３歲少年疑現心肌炎

Ｏｍｉｃｒｏｎ入侵７７國家地區，世衛警告高峰未到

全國昨新增本土確診５０宗，浙江４５宗最多

港大研究表示兩針不足抗Ｏｍｉｃｒｏｎ，復必泰有效率降科興失效

劉宇隆稱本港毋須倉卒決定縮短接種第三針時限

科興表示接種三劑疫苗中和Ｏｍｉｃｒｏｎ抗體率９４％

傳最快周五公布通關，年底前實施每日３０００名額

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