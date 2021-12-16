《運籌帷幄－梁業豪》正確理解指數的合理值

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著

向淡。下周二（２１日）為冬至，根據過往經驗，港股多逐漸轉靜。大戶會預先完成部署，基金

經理對全年底大市所處水平亦心中有數，先行放假，留待聖誕假後才伺機入市，粉飾櫥窗。須注

意的，為很多時候，港股於聖誕節假期後（即本月２８日），會呈現單邊市況；由於到時市況交

投淡靜，相反動力不易改變其方向。

每個交易日開市前，筆者都會於「投資影音分析」內，告知觀眾港股五大指數的合理值、三

個即市重要支持位和三個即市重要阻力位，好讓各位於開市後進退有據。一般而言，若指數的合

理值附近開出，然後以該水平為軸心，反覆上落，屬於最正常的表現。亦指數能於其上開出，沒

有回試合理值支持，並挑戰即市第二個重要阻力位，市況便算向好；反之亦然。最後，大家切勿

錯誤理解，以為該合理值為筆者對開市位或收市位的預測；跟個別股份一樣，指數會經常較合理

值有一定的偏高╱偏低幅度。否則，市場內應該不會錄得任何交易。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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