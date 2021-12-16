《行內行外－梁崇讓》世界尺度由誰定奪？

《行內行外》自美國為了鞏固其世界霸權地位，便著手全面打壓中國，自此中美的紛爭一直

未有停止和緩和的跡象，筆者自２０１８年先後發表了多篇文章，提及中美將出現貿易戰，隨之

而來必會伸延至兩國科技和地區主權領域之紛爭，最終會出現金融和貨幣戰爭，筆者也斷言中美

兩地意識形態之爭，必令香港捲入中美鬥爭的漩渦。其實現時已進入科技互聯網世界，資金跨境

跨國投資十分便利，這本應有助經濟全球一體化的進程加快，可是自美國國內單邊主義抬頭，施

行一切以美國優先政策，向全球發起貿易戰，令全球經濟出現急劇的變化。



＊共存與隔離＊



相反中國經濟崛起，多次向全世界表明人類命運共同體的意願，人類應該互相包容、求同存

異、協商合作、爭取互惠共贏，採多邊主義才符合大多數人的利益。事實現時貧窮和發展中國家

相對富裕和已發展國家以及人口的數目較多，可是在國際組織或國際事務上的話語權，卻落在少

數已發展國家的手中，而這些國家大部分都屬資本主義國家，間接由資本家、大財團或資本控制

，提出的政策多側重資本家的利益，那會有人類命運共同體的理念！

香港特區的情況較為特殊，在具有中國特色社會主義「一國兩制」下的資本社會，如何實施

政經政策？才可達至命運共同體的理念！確是考驗特區領導班子的智慧和能力。資本主義國家往

往以經濟利益掛帥，因此在新冠疫情爆發初期，他們極力推行「與病毒共存」的經濟政策，輕視

人民的健康和生命。雖然接種疫苗初期後確診人數曾一度降低，那知變種病毒ｏｍｉｃｒｏｎ出

現令多國疫情反彈，有部分國家和城市重新實施封關封城政策，並禁止爆發ｏｍｉｃｒｏｎ的地

區的人士入境，這明顯不是「與病毒共存」而是變成「與病毒隔離」了，其目的都是為了經濟復

甦的勢頭不被減退。只因被禁止入境的多數是非洲較貧窮落後的國家，不會對外交和經濟造成較

大的影響，這就是資本主義國家的心態了。



＊是福還是禍＊



今次新冠疫情無疑改變了人類的生活習慣和經濟模式，但並沒有改變美國對中國敵視的態度

，雖然近期中國國家主席習近平與美國總統拜登曾進行視像會議，但並非意味中美關係有所改善

。中美貿易戰的爆發，又加上各地延續不斷的疫情爆發，已令全球進入通脹周期，甚至有可能出

現滯脹現象。記憶所及，數年前全球的科技巨頭都齊齊吹捧互聯網將進入大數據時代，言論確實

令科網股受到投資者無限憧憬和追捧，但時至今日大數據信息是否令所有人受惠？或一定有利於

正常發展以及國家安全防衛？已存在疑問了！

正如筆者上周行內行外文章所說：新發明和新技術俱是兩刃劍，而在不同的意識形態下，大

數據所收集的資料內容如用於不當的地方，是福還是禍？相信不用多費唇舌了。事實現時只要用

戶看過某一類項目或事物，那互聯網瀏覽器收到訊息，為了爭取瀏覽量和獲得利益，其系統便會

自動投其所好整天像洗腦般發放同類資訊，讓人看得目不轉睛，這類訊息內容當然良莠不齊，其

中也有廣告和推銷，商業利益的價值明顯，這種洗腦式的訊息如存在偏頗確容易令人偏聽、偏看

、偏信。在投資市場，如訊息一面吹好，是否會出現類似「微信女」的情況？有關當局又會如何

處理呢？

近年監管當局對於投資廣告或沽空機構以及網絡所發表的言論和訊息似乎都採取較寬鬆的態

度，現時有些廣告或言論好像有點誇張、誇大或甚至弄虛作假，這是否因不涉及監管機構監管範

圍？所以沒有機構跟進和關心呢？木宰羊！至於訊息如包含政治目的成分，那後果的影響相對嚴

重，不過現時香港已有國安法，如訊息違反國安法，相信保安局必定會跟進吧！



＊中美互抵制＊



後記：去年１２月美國國會眾議院通過《外國公司問責法》，主要的是要求赴美上市的外國

公司必須將審計底稿以及其他要求的數據交給美國有關當局檢查，當時消息一出，在美上市的中

資企業股價立即下跌，有個別上市企業已開始安排回歸中港作第二上市的意圖。由於在美上市的

門檻較低，市盈率和市值則可較高，因此仍有不少內地企業爭取赴美上市。近期市場最令人關注

的當然是中國最大叫車平台滴滴出行，該股於６月３０日在美國紐約證券交易所成功上市，但不

到半年，今月初滴滴出行突然宣布將退出美國股市，轉往香港上市，這消息自然對有特權的港交

所（００３８８）有利，股價也從市場反映出來。

滴滴出行作出在美退市的決定，相信因抵受不住來自中美兩地有關當局的壓力，美國《外國

公司問責法》的監管新規及細則，要求在美國上市的中資企業等交出審計底稿，披露是否採用可

變利益實體（ＶＩＥ）架構，並證明不受中國控制或擁有，不符合條件的上市中概股將被除牌。

而中國《網絡安全審查辦法》表明要監管網絡平台的數據行為。滴滴出行佔據了國內網約車約

８０％市場份額，覆蓋內地全國範圍，也掌握了數億以上的用戶信息。有評論員指其中不乏涉及

國家安全的信息，更具有軍事戰略價值，而被下架多款Ａｐｐ除了中國交通領域的資訊，還包含

多種商業以及金融機構的訊息，再加上記錄儀的攝像功能，對中國地理、交通、道路、官員以及

普羅市民出行等資料都在大數據中，可說整個中國都被滴滴出行透視了，試問現時中美爭霸戰愈

演愈烈，如這類大數據全給美國有關當局接收了，後果料得到嗎？還不及討論滴滴出行退市對投

資市場和投資者有何影響，原定今周五上市的千億獨角獸商湯科技突被美國財政部列入黑名單，

意味禁止美國投資者認購該股份，傳出商湯科技正與港交所商討應對政策，並決定延後上市了。

另新聞已報道美國領導人會抵制明年在北京舉行的冬奧，這邊廂筆者已聽聞蜘蛛俠的不戰無

歸、２２世紀殺人網絡的復活次元等影片可能都被內地禁止上映，由此可見，中美互相抵制的領

域已不斷擴大，更可預期中港以及全球政治和經濟將繼續會出現動盪的局面了！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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