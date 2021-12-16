《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局無著褲

《缸邊隨筆》西方俗語有句：潮退後，就知邊個無著褲（出醜）。今早凌晨，美儲局議息會

後公布，人人都睇到美儲局無著褲，他們之前謂通脹是暫時性的，是全面破產。央行竟看不準通

脹趨勢，醜唔醜？



２０２１年１２月１３日，西方金融媒體有謂：「美儲局控通脹失控，主食品通脹率逾

１０％。」



＊因為水漲時除咗條褲＊



美儲局今時無著褲，是因為在水漲時他自己除咗條褲（不作為，自廢武功），至於為甚麼美

儲局要扮懵作賤自己（我不認為美儲局蠢），問鮑威爾好了。



美儲局作賤自己，會累街坊的。２０２１年７月６日，筆者有文：《２０２１年１２月﹒美

儲局大限》。同年８月１１日，筆者慌死咒美儲局唔死，又再為文：《美儲局大限至》。到今日

，見到美儲局無著褲，將該兩文撮載如下：



美儲局的大限，未必確實在２０２１年１２月，可以是在２０２１年９月，也可以是在

２０２２年３月。總之，在今後的６個多月裏，美儲局會有一劫，美儲局欲化解這一劫，十分不

易。



今年首季，當美債息湧上１﹒７厘時，筆者就有文，指美十年債息升完，會回至１﹒５至

１﹒４厘區，當時沒作解釋。今次要先解釋了，才可知為何美儲局在未來６個月，會有一劫。



先看美國財政部與美儲局的一些牌面資料：



（１）美儲局謂通脹是暫時性的，以拒加息；



（２）美儲局又謂會收水，但一定要待美國就業數據好，經濟好才會收；



（３）美儲局今時買有８兆美元的美債資產；



（４）美儲局今時仍會每月買８００億的美國長債和４００億的按揭債，至今年底；



（５）今時存於美儲局的隔夜逆回購金額一度逾９，９００億；



（６）這個隔夜逆回購金額於今年３月時額度是零，即是由３月至６月間，這個隔夜逆回購金額

飆升近１萬億；



（７）於６月美儲局議息會後，提出要對這些原只得零息的隔夜逆回購金，支付０﹒０５厘利息

；



（８）美財政部要因應白宮的刺激經濟方案而要大力發債。



有了這些牌面資料，就開始講古仔。



美儲局一直都是每月買８００億長債，４００億按揭債，但自２０２０年５月起，美國財政

部每月所發的債就多於８００億（多８０億至２６０億），２０２１年３月更一度多於美儲局買

債（８００億）額上２６０億，由於債供應多，美十年債息就於今年３月被扯上１﹒７厘，美股

便跌了。



假如美財政部續以每月大於８００億的債額發債，美十年債券遲早會被扯上逾２厘，美股市

必瓜。但美國財政部也有聰明人的，他們會移形換影。



於２０２０年時，美財政部用盡一切手法，蓄了筆私房錢，存在美儲局，金額逾１﹒６萬億

，這些私房錢是一些國會已通過的財資法案而又未被執行（即將錢派出去）。眼見十年債息衝２

厘關，美財政部就立時做出個「節發債」行動，不再發這麼多長債，不要多到美儲局和市場哽不

下，於是美十年債息就急回下至今時的１﹒４╱１﹒５厘區。



＊美債買家趨減少＊



財政部少發了長債，並不代表美國政府會少花錢。錢從何來？就是從財政部存於美儲局的「

私房錢」中提出來。所以這個私房錢金額便由１﹒６兆，回下至０﹒６兆左右。



在以前，美國政府發的債，一直有外國政府肯買入，但自２０１５年後，外國政府的買債金

額基本上是原地踏步。此即自２０１５年起，美國政府發行的美元債，在國際上少了買家，要由

美國人、美金融機構、美國人自己哽晒，這個是：



（１）反映美元債券的公信力受懷疑；



（２）美國政府不能再靠印鈔來搵人笨，而自己卻大花筒。



自２０２０年５月後，外國政府持美債額雖有起伏，但基本上是趨減少。



到今年底，美儲局的月買８００億長債、４００億按揭債是屆期滿，如沒有了美儲局這

８００億的買債，而外國政府又不買債的話，單靠美國國內資金，是哽不下這８００億（美儲局

的額）及另加百多二百億的新債額，於是美長債息就會重複２０２０年７月至２０２１年３月的

急升，由０﹒８厘升至１﹒７厘，升了０﹒９厘。但今次是會由１﹒４厘升０﹒９厘，會升至

２﹒３厘過外。如屆時美通脹勢頭又勁，則十年長債是可以升逾２﹒５厘，以至３厘，才足以應

付目前已是２﹒５厘的通脹，又如按傳統經濟理論，息率要在通脹以上２厘才可以壓到通脹的話

，不排除在明年初，便有人會嗌美十年債息見４﹒５厘！



＊美儲無視通脹＊



美儲局因為市場上買債的資金不足，故一直以通脹不夠脹，就業未夠好而拒公布縮表、加息

日程。



不過美國通脹真的坐不住了，而就業數據，會繼７月的爆棚表現（增逾９３萬個職位）而續

好嗎？估計會。



美國的疫情失業救濟，或補貼，到８、９月起就會陸續取消，沒有了補貼，工人只好馬死落

地行，不能不去搵份工，而這就是７月就業數據勁好的原因，除非拜登又再推出新的一輪福利派

送，不然要開飯就只好去打工，就業人數又怎會不增呢？



美儲局官員不是看不到這點，而是扮盲，但只要再無福利，肚餓將會逼使美國工人去打工了

，只要未來數月的通脹升、就業升，美儲局的大限就一定到。



今時無論美儲局做乜，市場已有共識，美通脹失控，美儲局廢嘅！醜到加零一。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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