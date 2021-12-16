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16/12/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局無著褲

　　《缸邊隨筆》西方俗語有句：潮退後，就知邊個無著褲（出醜）。今早凌晨，美儲局議息會
後公布，人人都睇到美儲局無著褲，他們之前謂通脹是暫時性的，是全面破產。央行竟看不準通
脹趨勢，醜唔醜？

　　２０２１年１２月１３日，西方金融媒體有謂：「美儲局控通脹失控，主食品通脹率逾
１０％。」

＊因為水漲時除咗條褲＊

　　美儲局今時無著褲，是因為在水漲時他自己除咗條褲（不作為，自廢武功），至於為甚麼美
儲局要扮懵作賤自己（我不認為美儲局蠢），問鮑威爾好了。

　　美儲局作賤自己，會累街坊的。２０２１年７月６日，筆者有文：《２０２１年１２月﹒美
儲局大限》。同年８月１１日，筆者慌死咒美儲局唔死，又再為文：《美儲局大限至》。到今日
，見到美儲局無著褲，將該兩文撮載如下：

　　美儲局的大限，未必確實在２０２１年１２月，可以是在２０２１年９月，也可以是在
２０２２年３月。總之，在今後的６個多月裏，美儲局會有一劫，美儲局欲化解這一劫，十分不
易。

　　今年首季，當美債息湧上１﹒７厘時，筆者就有文，指美十年債息升完，會回至１﹒５至
１﹒４厘區，當時沒作解釋。今次要先解釋了，才可知為何美儲局在未來６個月，會有一劫。

先看美國財政部與美儲局的一些牌面資料：

（１）美儲局謂通脹是暫時性的，以拒加息；

（２）美儲局又謂會收水，但一定要待美國就業數據好，經濟好才會收；

（３）美儲局今時買有８兆美元的美債資產；

（４）美儲局今時仍會每月買８００億的美國長債和４００億的按揭債，至今年底；

（５）今時存於美儲局的隔夜逆回購金額一度逾９，９００億；

（６）這個隔夜逆回購金額於今年３月時額度是零，即是由３月至６月間，這個隔夜逆回購金額
飆升近１萬億；

（７）於６月美儲局議息會後，提出要對這些原只得零息的隔夜逆回購金，支付０﹒０５厘利息


（８）美財政部要因應白宮的刺激經濟方案而要大力發債。

　　有了這些牌面資料，就開始講古仔。

　　美儲局一直都是每月買８００億長債，４００億按揭債，但自２０２０年５月起，美國財政
部每月所發的債就多於８００億（多８０億至２６０億），２０２１年３月更一度多於美儲局買
債（８００億）額上２６０億，由於債供應多，美十年債息就於今年３月被扯上１﹒７厘，美股
便跌了。

　　假如美財政部續以每月大於８００億的債額發債，美十年債券遲早會被扯上逾２厘，美股市
必瓜。但美國財政部也有聰明人的，他們會移形換影。

　　於２０２０年時，美財政部用盡一切手法，蓄了筆私房錢，存在美儲局，金額逾１﹒６萬億
，這些私房錢是一些國會已通過的財資法案而又未被執行（即將錢派出去）。眼見十年債息衝２
厘關，美財政部就立時做出個「節發債」行動，不再發這麼多長債，不要多到美儲局和市場哽不
下，於是美十年債息就急回下至今時的１﹒４╱１﹒５厘區。

＊美債買家趨減少＊

　　財政部少發了長債，並不代表美國政府會少花錢。錢從何來？就是從財政部存於美儲局的「
私房錢」中提出來。所以這個私房錢金額便由１﹒６兆，回下至０﹒６兆左右。

　　在以前，美國政府發的債，一直有外國政府肯買入，但自２０１５年後，外國政府的買債金
額基本上是原地踏步。此即自２０１５年起，美國政府發行的美元債，在國際上少了買家，要由
美國人、美金融機構、美國人自己哽晒，這個是：

（１）反映美元債券的公信力受懷疑；

（２）美國政府不能再靠印鈔來搵人笨，而自己卻大花筒。

　　自２０２０年５月後，外國政府持美債額雖有起伏，但基本上是趨減少。

　　到今年底，美儲局的月買８００億長債、４００億按揭債是屆期滿，如沒有了美儲局這
８００億的買債，而外國政府又不買債的話，單靠美國國內資金，是哽不下這８００億（美儲局
的額）及另加百多二百億的新債額，於是美長債息就會重複２０２０年７月至２０２１年３月的
急升，由０﹒８厘升至１﹒７厘，升了０﹒９厘。但今次是會由１﹒４厘升０﹒９厘，會升至
２﹒３厘過外。如屆時美通脹勢頭又勁，則十年長債是可以升逾２﹒５厘，以至３厘，才足以應
付目前已是２﹒５厘的通脹，又如按傳統經濟理論，息率要在通脹以上２厘才可以壓到通脹的話
，不排除在明年初，便有人會嗌美十年債息見４﹒５厘！

＊美儲無視通脹＊

　　美儲局因為市場上買債的資金不足，故一直以通脹不夠脹，就業未夠好而拒公布縮表、加息
日程。

　　不過美國通脹真的坐不住了，而就業數據，會繼７月的爆棚表現（增逾９３萬個職位）而續
好嗎？估計會。

　　美國的疫情失業救濟，或補貼，到８、９月起就會陸續取消，沒有了補貼，工人只好馬死落
地行，不能不去搵份工，而這就是７月就業數據勁好的原因，除非拜登又再推出新的一輪福利派
送，不然要開飯就只好去打工，就業人數又怎會不增呢？

　　美儲局官員不是看不到這點，而是扮盲，但只要再無福利，肚餓將會逼使美國工人去打工了
，只要未來數月的通脹升、就業升，美儲局的大限就一定到。

　　今時無論美儲局做乜，市場已有共識，美通脹失控，美儲局廢嘅！醜到加零一。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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