《神州民企》山水水泥（００６９１）主席常張利辭任，李會寶接任

《經濟通通訊社１６日專訊》山水水泥（００６９１）公布，董事會主席、執行董事常張利
因工作調整而昨日起辭任，他確認其與董事會並無意見分歧，亦無需提請公司證券持有人垂注的
其他事項。
該公司公布，委任李會寶為董事會主席、執行董事，同日生效。李氏今年６０歲，自
２０１９年７月起出任附屬公司山東山水水泥集團有限公司總裁，自２０１９年１１月起亦出任
附屬公司山東山水融資租賃有限公司董事長。（ｍｈ）
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