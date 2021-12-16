匯控（００００５）倫敦再斥１﹒２３億元回購近２７２萬股

《經濟通通訊社１６日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（１５日）再通過向摩根士丹
利購入約２７１﹒６５萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３３７０至４﹒３８４５英鎊，總
值約１１８４﹒４９萬（約１﹒２３億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控已連續３７個交易日回購股份，合共約１﹒０８億股。（ｍｈ）
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