匯控（００００５）倫敦再斥１﹒２３億元回購近２７２萬股

《經濟通通訊社１６日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（１５日）再通過向摩根士丹

利購入約２７１﹒６５萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３３７０至４﹒３８４５英鎊，總

值約１１８４﹒４９萬（約１﹒２３億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

匯控已連續３７個交易日回購股份，合共約１﹒０８億股。（ｍｈ）



