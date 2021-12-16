《專家之言－黃德几》比亞迪新能源車銷量續增，料成往後增長動力

《專家之言》中央積極減排以實現碳中和，各部委提出多個意向或政策，將有助支持新能源

汽車行業發展。中汽協公布最新的數據，今年１１月內地乘用車銷量按年下跌４﹒７％，惟新能

源汽車銷量達到４５萬輛，按年增加１２１﹒１％，按月上升１７﹒３％。今年１至１１月，新

能源汽車累計銷量２９９萬輛，按年上升１６６﹒８％，累計銷量滲透率提升至１２﹒７％；今

年首１１個月，新能源汽車銷量再創新高，累計生產超過３００萬輛，預期全年產銷將突破

３４０萬輛。



＊明年不再生產燃油車，芯片供應問題逐漸紓緩＊



比亞迪（０１２１１）今年１１月份的汽車總銷量９﹒８３萬輛，按年增加８２﹒４％，其

中新能源汽車９﹒１２萬輛，按年增加２﹒４２倍，而燃油汽車銷量下跌７３％至７１２１輛。

今年首１１個月，集團的汽車銷量６４﹒１萬輛，按年增加７２﹒５％，其中新能源汽車５１萬

輛，按年增加２﹒１７倍。雖然集團的燃油汽車銷量出現下跌，但相信新能源汽車將成為集團往

後的增長動力。集團早前表示，２０２２年銷售目標訂為１５０萬輛，其中純電動汽車（ＢＥＶ

，Ｂａｔｔｅｒｙ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ）６０萬輛，而插電式混合動力車

（ＰＨＥＶ，Ｐｌｕｇ－ｉｎ Ｈｙｂｒｉｄ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ）為９０萬

輛，不再生產傳統燃油車。

截至今年９月底止第三季，集團營業收入５４３﹒０７元（人民幣﹒下同），按年增加近

２２％，純利下跌２７﹒５％至１２﹒７億元。今年首三季度，營業收入１４５１﹒９２億元，

按年上升３８﹒３％，純利下跌２８﹒４％至２４﹒４３億元。隨著汽車芯片供應問題逐漸紓緩

，交付能力亦有助改善，銷量有望進一步增加。至於電池業務，主要應用於手機、電動工具及其

他便攜式電子工具、光伏和儲能產品以及電動汽車等，受惠於上游電池需求有所增加，集團有機

會從其他代工生產商取得更多訂單。



＊完成配售新Ｈ股籌逾１３７億，可考慮２７０元以下吸納＊



上月初，集團完成按配售價２７６元（港元﹒下同）向不少於六名的承配人配售５０００萬

股Ｈ股，佔擴大後Ｈ股數目的４﹒５５％。配售所得款項淨額１３７﹒４４億元，擬用作集團補

充營運資金、償還帶息債務、研發投入，以及一般企業用途。

走勢上，昨日失守１０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，惟跌至

保歷加通道底線後沽壓料減，可考慮２７０元以下吸納，反彈阻力３２４﹒６元，升勢有望持續

，不跌穿２３５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，

並無持有上述股份）



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