【大國博弈】醫療股烽煙四起，專家籲把握藥明生物最後逃生門！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１６日報道》今日全城焦點都放在聯儲局議息結果，眼見外圍股

市普遍造好，美股三大主要指數錄１－２％的升幅，但港股斯人獨憔悴，盤中再創年內新低，低

見２３１５５。國農證券董事總經理林家亨認為，議息結果符合預期，港股短期走勢受制中美緊

張關係，有機會被列入實體清單的藥明生物（０２２６９）昨日跌近兩成。在今早宣布回購且制

裁相關消息未正式公布下，今天半日一度反彈逾９％。林家亨建議，投資者應把握逃生門離場止

蝕！



＊藥明生物存暗湧，應趁反彈離場＊



自從特朗普時代開展中美貿易戰後，中美關係一直處於緊張狀態。現屆美國總統拜登沒有取

消其時關稅措施，上任１０個月才舉行首次兩國會面，而且只是透過視訊，可見兩國關係未見大

為改善。昨日傳出美國商務部擬將超過２０家中國公司列入實體清單，當中破天荒包括生物科技

企業，拖累醫藥股昨日洗倉式下跌，尤其是委託研究機構（ＣＲＯ）股份，藥明系兩間ＣＲＯ股

份包括藥明生物及藥明康德（０２３５９）均跌１９％。

截至今日中午收市，醫療股普遍反彈，錄得不俗升幅。藥明生物今早大派定心丸，指公司打

算以不超過５億美元總價格購回股份，並不知悉任何可能對業務運營造成重大不利影響的監管制

度的變動，帶動股份憑６％的升幅成為半日表現最佳藍籌，同時為半日最活躍港股，半日成交金

額達４４﹒４億元，並錄超過２億資金淨主動買入，佔成交金額逾５％。

藥明生物資金流有轉好跡象，惟林家亨仍不看好。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目

《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，醫療板塊充斥負面消息，藥明生物難以重返１００元

，籲投資者趁股價於回購消息下反彈，及早離場。

根據美國相關規定，美國公司未經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。藥明生物

及藥明康德在美國市場的收入佔總收入約一半，一旦榜上有名，收入影響之大，自然無容置疑。

補充一點，藥明生物是上日北水淨賣出最多個股，淨賣出規模逾９億。翻查港交所滬深港通持股

紀錄，北水過去一個月減持藥明生物０﹒５４個百分點，為淨賣出北水最多的券商，持股量降至

７﹒０４％。



＊醫藥股跌勢未止，不宜撈底！＊



事實上，「股神」巴菲特旗下投資旗鑑巴郡分別在第二、三季清倉製藥公司Ｂｉｏｇｅｎ（

美： ＢＩＩＢ），以及默克（美： ＭＲＫ）和由默克分拆出來的Ｏｒｇａｎｏｎ（美：

ＯＧＮ），可見巴菲特對醫療股的偏好。

林家亨指兇，醫藥板塊中很多個股市盈率高企，甚至未有盈利，最新受累國際政治因素，相

信負面消息會持續發酵，醫療股跌勢未止，暫時不應考慮撈底。

除了實體清單外，有傳美方今日將另外８間中國公司列入投資黑名單，例如無人機製造商大

疆，以及人工智能巨頭曠視科技。中美角力持續升溫，林家亨料對港股的影響，比聯儲局議息收

水更深。

