《盤後部署》２３１００點水平或已見底，藥股不宜因反彈而高追

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局兩日會議結束，公布現時維持利率不變，但將會加

快縮減買債，並預示明年將加息三次。美股三大指數全面收高，道指納指均升超過３００點。

今天港股早段未能跟隨美股升勢，低開７２點，最多跌２５５點，惟去到尾段回升最多

１００點。ＡＴＭ表現平淡，惟昨天急挫一成九的藥明生物（０２２６９），今天午後進一步反

彈一成一，成為表現最好藍籌，帶動恒指回升，至於另一醫藥股百濟神州（０６１６０）收市跌

幅收窄至０﹒７４％，報１６０﹒８元。昨天宣布半年內不配股的碧服（０６０９８）繼續造好

，連同碧桂園（０２００７）等內房藍籌走高。

恒指先跌後升，收報２３４７５，升５４點或升０﹒２３％，主板成交１３８１﹒１８億元

。國企指數報８３４９，升６點或升０﹒０８％。恒生科技指數報５８２２，升２６點或升

０﹒４６％。

Ａ股造好，上證綜合指數報３６７５，升２７點或升０﹒７５％，成交４６５９﹒１１億元

人民幣。深證成份指數報１５１１２，升８６點或升０﹒５８％，成交６４７６﹒８０億元人民

幣。



＊藥股受政策拖累風險仍在＊



板塊方面，昨天（１５日）有傳美國將中國生物科技公司列入實體清單，受消息拖累，醫藥

股午後普跌，藥明生物急挫一成九，惟今天股價反彈超過一成，或因公司擬斥以不超過５億美元

總價格購回股份的消息所刺激。

只不過，藥明生物過去一個月遭北水減持０﹒５４個百分點，是淨賣出北水最多的券商，顯

然北水不看好此股票。加上，藥明生物在美國市場收入佔總收入的一半左右，萬一公司被列入實

體清單，或不能在美國做生意，可能為收入帶來打擊。目前未知實體清單會否落實，受政策拖累

的風險仍在，短期內醫藥股走勢尚待觀察，不宜因今天反彈過分追捧。

工業股方面，京城機電（００１８７）公布，中證監上市公司併購重組審核委員會有條件審

核通過其發行股份及支付現金購買資產，並募集配套資金事項。收購有望的消息令Ａ股漲停，Ｈ

股就急升一成。從日線圖看，股價不斷向上突破保力加通道頂部，ＭＡＣＤ牛差距仍闊，惟１４

天ＲＳＩ已經突破８０水平，反映股價已觸及「超買區」，而月內曾兩次衝破此水平，隨後一天

的股價都稍為回調，投資者無須過於心急高追。

大市方面，從日線圖來看，恒指今天在１１月尾及今天兩次都跌不穿２３１００點水平，相

信該位置為近期的重要底部，未有重大消息公布前，恒指料續在２３１００至２４０００點區間

上落。（ｅｒ）

