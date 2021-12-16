【外圍經濟】鮑威爾露出鷹派真面目，通脹列頭號敵人

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局年內最後一場貨幣政策會議備受關注。分析指，根

據會後聲明，聯儲局主席鮑威爾已發出鷹派訊號，通脹是頭號敵人。

聯儲局在其ＦＯＭＣ聲明中指出，美國經濟前景有賴４大指標，包括新冠疫情、供應鏈、就

業和通脹水平。又指貨幣政策支持經濟復甦和保就業的目標已達到。受益於新冠疫苗接種和政府

強力政策支持，經濟活動和就業的指數持續走強，失業率明顯下跌。

聲明同時指出，由於疫情和經濟重啟導致的供需失衡，持續令通脹上升，並承認基於疫情變

種等因素，經濟前景仍存在風險。

鮑威爾在會後回應記者提問時表示，他在獲總統拜登提名連任前１０日，已決定加快縮減購

債，強調其立場轉為鷹派與獲提名連任沒有任何關係。他同時解釋，聯儲局致力達到就業最大化

，但通脹和新冠疫情事實上已成為就業的兩大威脅。

《彭博社》引述市場分析指，聯儲局開始「吹口風」，對通脹發表強硬措辭。現在不僅是聯

儲局開始擔憂通脹，連總統拜登亦開始擔憂民怨上升。但有經濟學家認為，聯儲局現在才轉為鷹

派為時已晚，如果明年出現充分就業，且ＧＤＰ增長速度高於預期，就會很難壓抑通脹。

（ｊｆ）

