《台股攻略－黃振宇》美聯儲對經濟復甦樂觀，台股裂口上揚

《台股攻略》台股加權指數今日（１６日）裂口高開，半導體板塊領頭上揚，指數最終收

１７７８６點，升１２６點，成交金額擴大至新台幣３１１６﹒４６億元，三大法人合計淨買入

新台幣２８億元。

台積電今日除息，收新台幣６０５元，升１﹒３％；聯電收新台幣６３元，升０﹒０５％；

聯發科升新台幣１０９０元，２﹒８％；力積電、世界、瑞昱、聯詠、日月光投控、股王矽力－

ＫＹ均升０﹒６％至４﹒３％。傳統產業股回落，航運三雄的陽明收新台幣１２２元，跌

０﹒４％；萬海收新台幣１９６﹒５元，跌１﹒３％；僅長榮收新台幣１４１元，升２﹒２％；

正德、中航、志信、中櫃、台航及亞航均跌超過１％，慧洋－ＫＹ升２﹒８％，宅配通升

１﹒４％。航空雙雄的華航及長榮航均跌超過１％。矽智財（ＩＰ）概念股獲資金追捧，智原及

創意漲停，力旺升１﹒３％、晶心科及Ｍ３１均升１﹒７％。元宇宙概念股的中光電及鈺創漲停

，宏達電、威盛及義隆均升超過４％，智能運動頭戴裝置模組的智晶升８﹒７％。

美聯儲於今日凌晨時份決議自２０２２年１月開始縮減購金額由１５０億美元調升至３００

億美元，並預告２０２２年將有三次加息機會。雖貨幣政策令市場資金收緊，但美聯儲主席向外

表達對經濟復甦樂觀，市場氣氛回暖，預料台股短期持續反彈，另外，需留意外資休假前席的動

向，投資者宜採取選股不選市策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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