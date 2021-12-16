《窩輪豪情－梁業豪》美股只處（ｂ）浪反彈中？港股弱勢明顯

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必

需性消費業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友

邦保險（０１２９９）、網易（０９９９９）與中電（００００２），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選藥明生物（０２２６９）、中國平安（０２３１８）與小米（０１８１０）。

今早（１６日）指數期貨並沒有跟隨美股的強勢上升，恒指期貨低開１０９點，表現實在令

好友大失所望，無他，市場焦點現已放於中國企業被美國進一步制裁之上。況且，一如筆者本周

初所言，港股應升而不升，後市不妙；於淡友大戶控制了市場的情況下，港股自然易跌難升。任

何升勢只宜先被視作反彈，而非新升浪。若美股的強勢未能支持港股的跌勢逆轉，於美股回落調

整時，恐怕港股只得繼續往下尋底。須注意的，為近日美股的升浪有可能只屬於「正常平勢形」

或「不規則平勢形」調整浪中的（ｂ）浪反彈。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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