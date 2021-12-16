【虛幣世界】聯儲加快減買債，比特幣重上四萬九美元

《經濟通通訊社記者李皆穎１６日報道》一如市場預期，聯儲局維持息率不變，但將會加快

減買債速度，聯儲局公布消息後，減少了投資者的不確定性，預計明年至少加息三次以對抗高通

脹，加密貨幣市場表現造好，其中比特幣重上四萬九美元關口，盡管不少分析認為緊縮政策將打

擊加密貨幣市場發展。

昨日（１５日）主要中心化交易所的比特幣交易量回升，其他加密貨幣一同上揚，以太幣在

本周早些時候跌破３７００美元，現時升至４０００美元以上。另外，印度的加密法案可能會推

遲數周，該法案需要內閣批准才能由全體議會聽取，但不在今天會議的議程上。

虛擬貨幣價格目前於亞洲時段靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４８９５０元（美元．

下同），升０﹒１７％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４０３０﹒５９元，升０﹒２８％

；艾達幣報１﹒３１元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒８２元，升０﹒４２％。



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