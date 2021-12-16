《談國論企－黎偉成》經濟年末緩增處合理區間

《談國論企》中國經濟於２０２１年四季度的１０及１１月份同比及環比增速，無疑持續稍

有放慢，仍面對複雜嚴峻國際環境和國內疫情散發等多重挑戰的境況底下的持續恢復，甚至穩中

有升，而上年同期比較基數相對較高，屬處合理區間和良性發展。惟新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９

的最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐環球，亦開始狙擊中國的「外防輸入」，加上美帝擬對華採

「滅絕性」的全方位圍堵、攬炒惡行，中國經濟要在困中前進。



＊工業生產提升惠及固投與就業市場＊



以中國國家統計局所發布的最新數據作評，最惹人注目的肯定是（一）全國規模以上工業增

加值的最新發展，為於２０２１年１１月份同比增長即使僅為３﹒８％，卻比對上一個月提升

０﹒３個百分點，和１０月份環比亦升０﹒４個百分點，加上２０２０年１１月份的升幅７％乃

較高的比較基礎，更使１－１１月份累計升幅保持於１０﹒６％的雙位數，似乎意味中國工業的

發展有一定程度的改進。尤其是高技術製造業的增加值於是月同比增長１５﹒１％，遠高於整體

工業的升幅，其中新能源汽車產量同比增長１﹒１２倍、工業機器人增量２７﹒９％和集成電路

亦有１１﹒９％的升幅。

正正因為中國控疫措施基本達效，使以製造業為主的工業生產穩增，故（二）固定資產投資

（不含農戶），亦有相對理想的發展和表現：於２０２１年１－１１月份累計達４９﹒４０８２

萬億元，同比增長５﹒２％，即使比１－１０月份之數低０﹒９個百分點，但製造業固投增

１３﹒７％，乃受高技術產業的投資增長１６﹒６％的剌激：（１）高技術製造業固投增

２２﹒２％，其中計算機及辦公設備升幅達２６﹒１％、電及及通信設備亦增２４﹒７％；和

（２）高技術服務業增幅為６﹒４％，而電子商務服務增４７﹒５％，檢驗檢測服務業增

９﹒５％。

尚有一定程度壓力的，為（三）社會消費品零售，總額於２０２１年１１月份達４﹒１萬億

元同比增長３﹒９％，比１０月份略為回落０﹒１％，而１－１１月份尚能維持於１３﹒７％，

因年初的比較基礎低出現大幅增長所致。

從數據的結構看，社會消費品零售新況不差之因，乃（Ｉ）基本生活消費保持較快增長佳象

，其中限額以上單位的食料類產同的銷售額同比增１５﹒４％、糧油食品類升１４﹒８％；升級

類消費中之文化辦公用類亦升１８﹒１％，化妝類升８﹒２％。

更重要的是（ＩＩ）全國網上零售額於２０２１年１－１１月份累計達１１﹒８７萬億元，

同比增長１５﹒４％，其中實物商品網上零售９﹒８萬億元則升１３﹒２％，於整體消費品零售

額度所佔比重達２４﹒５％，較１－１０月份的佔比高０﹒８個百分點。網上零售銷售，為相當

嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛

力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。



＊居民基本生活消費較快增長網購更佳＊



需要注意的，為（四）服務業發展未如理想：（ｉ）全國服務業生產指數於１１月份達

３﹒１，比１０月份回落０﹒７個百分點，而（ｉｉ）非製造業的服務業商務活動指數於

２０２１年１１月份達５１﹒１，環比回落０﹒５個百分點，跌幅相對於１０月份５１﹒６的

０﹒８個百分點稍為緩和。

要重點指出的，是（五）就業情況不斷改善，乃一個重要的良性啟示：全國城鎮新增就業於

２０２１年１－１１月份累計１２０７萬人，超越全年目標；而全國城鎮調查失業率於１１月份

為５％，較１０月份高０﹒１％，但比２０２０年１１月份之數低０﹒２個百分點，顯保就業的

政策效佳，有助以內需為主的經濟穩中有進發展。

我估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２１年四季度同比增長或達６％（見表），全年的升

幅為９﹒２７５％，２０２２年的升幅達５﹒４２５％，相當不錯。

中央經濟工作會議於１２月８至１０日舉行所作議決，對２０２２年的工作總基調為「穩字

當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，作為

處理和化解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策和策略。環

球疫情、經濟深困未有稍緩，加上美帝聯合國際惡勢力對華圍堵、攬炒甚至要「滅絕」，而中國

有信心地政經維穩，實屬難得。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２２ ＊３﹒３０ ＊５﹒４０ ＊６﹒２０ ＊６﹒８０ ＊５﹒４２５

２０２１ １８﹒３０ ７﹒９０ ４﹒９０ ＊６﹒００ ＊９﹒２７５

２０２０ －６﹒８０ ３﹒２０ ４﹒９０ ６﹒５０ ２﹒３０

２０１９ ６﹒４０ ６﹒２０ ６﹒００ ６﹒００ ６﹒００

２０１８ ６﹒８０ ６﹒７０ ６﹒５０ ６﹒４０ ６﹒６０

２０１７ ６﹒９０ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１６ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒８０ ６﹒７０

２０１５ ７﹒００ ７﹒００ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１４ ７﹒４０ ７﹒５０ ７﹒３０ ７﹒３０ ７﹒４０

２０１３ ７﹒７０ ７﹒５０ ７﹒８０ ７﹒７０ ７﹒７０

２０１２ ８﹒１０ ７﹒６０ ７﹒４０ ７﹒９０ ７﹒８０

２０１１ ９﹒７０ ９﹒５０ ９﹒１０ ８﹒９０ ９﹒２０

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

（＊為預計數字）



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