《異動股》藥明生物（２２６９）微升１％，擬斥５億美元回購股份

《經濟通通訊社１６日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升１﹒１４％，報８０元，該股

成交約３５１萬股，涉資２﹒８１億元，盤中高見８０元，最低見８０元；金斯瑞

（０１５４８）跌２﹒８９％，報３３﹒６元；信達生物（０１８０１）跌０﹒７９％，報

５６﹒２元；錦欣生殖（０１９５１）升０﹒１１％，報８﹒８元。

藥明生物昨日（１６日）股價急跌近兩成，最新公布其業務運營一切正常，在全球各個運營

基地嚴格遵守適用的法律法規。截至目前，公司並不知悉任何可能對業務運營造成重大不利影響

的監管制度的變動，公司將繼續致力賦能其合作夥伴，並對未來持續高速增長充滿信心。

另外，藥明生物董事於今年６月１６日股東周年大會上獲授予一般授權，以購回不超過公司

已發行股份總數１０％的股份，董事會今日議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過５

億美元總價格購回股份。

現時，恒生指數報２３２８７，跌１３２點或跌０﹒５７％，主板成交２５﹒６６億元。國

企指數報８２７１，跌７１點或跌０﹒８６％。恒生科技指數報５７４３，跌５２點或跌

０﹒９０％。

即月期指新報２３３１１，跌８６點，高水２３點。即月國指期貨報８２９９，跌４４點，

高水２８點。即月科指期貨新報５７６３，跌２０點，高水２０點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ８０元 升１﹒１４％

金斯瑞（０１５４８） ３３﹒６元 跌２﹒８９％

信達生物（０１８０１） ５６﹒２元 跌０﹒７９％

錦欣生殖（０１９５１） ８﹒８元 升０﹒１１％

泰格醫藥（０３３４７） １１０元 無升跌

百濟神州（０６１６０） １５２﹒１元 跌６﹒１１％

康希諾（０６１８５） １６５﹒５元 升０﹒１２％

康方生物（０９９２６） ３８﹒５元 無升跌

開拓藥業（０９９３９） ４５﹒７５元 無升跌

榮昌生物（０９９９５） ７８元 升１﹒６３％

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（ｅｒ）

