【大國博弈】中俄同意深化合作，反對干涉兩國內政和遏制發展企圖

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家主席習近平１５日在北京同俄羅斯總

統普京舉行視頻會晤，歷時一個半小時結束。雙方同意深化合作，反對干涉中俄兩國內政和遏制

兩國正當發展利益的企圖。

習近平在會晤中不點名美國等國際勢力，打著「民主」、「人權」的幌子對中俄兩國內政橫

加干涉，粗暴踐踏國際法和國際關係準則，提出中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙

方的安全利益，要加強在國際事務中的協調和配合，堅決反對披著「多邊主義」和「規則」外衣

的霸權行徑和冷戰思維。

習近平又強調，一個國家是否民主，如何更好實現民主，只能由本國人民來評判。國際上的

事應當由各國共同商量著辦，推行國際關係民主化、踐行真正的多邊主義才是大勢所趨。



＊俄羅斯爭取從西方獲得有約束力安全保障，得到習近平支持＊



普京表示，當前俄中關係正處於前所未有的歷史最好時期，體現出高度的戰略互信，樹立了

在互不干涉內政、相互尊重彼此利益基礎上實現互利共贏的榜樣，堪稱２１世紀國際關係的典範

。俄方將最堅定地支持中國政府在涉台問題上的正當立場，堅決反對任何勢力借涉台問題損害中

方利益，堅決反對在亞太地區組建任何形式的「小圈子」，任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會

得逞。

克里姆林宮助理烏沙科夫在簡報會上表示，普京與習近平的視頻會晤中，提及俄羅斯爭取從

西方獲得有約束力的安全保障，並得到習近平的支持。他又指出，普京與習近平贊成增加本國貨

幣在雙邊貿易的結算份額及擴大合作，令俄中投資者進入彼此的證券市場。此外，又討論中俄與

印度的合作議題，普京與習近平同意繼續交換意見，以便在不久的將來召開三國峰會。

兩國元首相約明年２月北京會面。今次是中俄元首半年內舉行的第二次視像峰會。普京與美

國總統拜登一個星期前舉行視頻會談，拜登當時警告，俄羅斯不要入侵烏克蘭，否則將面臨重大

經濟後果。七國集團外長上周末開會，聚焦商討中俄議題。

