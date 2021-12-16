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16/12/2021 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒７億人幣，買騰訊沽兗煤

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒指低開１３２點，報２３２８７點。最高升１０５點報
２３５２６點，最低跌２６５點報２３１５５點。恒指收報２３４７５點，升５４點或
０﹒２３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５２﹒７億元人民幣，增加１７﹒８％。騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是兗
州煤業股份（０１１７１）、安踏體育（０２０２０）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１３８１﹒１８億元增加８﹒１％。其中港股通成交３１６﹒２億元，佔總成交
２２﹒９％。

＊適時出台政策完善煤炭市場價格形成機制＊

　　騰訊控股跌０﹒７％報４５２﹒６元，北水淨買入８﹒１億元。藥明生物升１１﹒３１％報
８８﹒０５元，北水淨買入８億元。中芯國際跌１﹒６％報１８﹒４２元，北水淨買入３億元。
　　據《經濟通通訊社》北京專電報道，國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，關於進一步
完善煤炭市場價格形成機制，當前既十分必要，又具備有利條件。將進一步深入研究論證，適時
出台針對性政策措施，引導煤炭市場價格在合理區間運行，促進煤、電價格通過市場化方式有效
聯動，推動上下游協調高質量發展。今日兗州煤業大升２４﹒２％，收報１７﹒７６元，北水淨
賣出３﹒３億元。
　　另外，安踏體育跌０﹒４２％報１１９﹒２元，北水淨賣出２﹒１億元。中國神華升
６﹒１３％報１９﹒４元，北水淨賣出１﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　８﹒１３
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　７﹒９７
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　３﹒０３
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒６３
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　　１﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗州煤業股份　（０１１７１）　　　　　－３﹒２６
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－２﹒１０
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－１﹒４２
　　特步國際　　　（０１３６８）　　　　　－０﹒８９
　　思摩爾國際　　（０６９６９）　　　　　－０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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