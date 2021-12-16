《美元走勢－羅明立》英鎊反彈，初步阻力位於１﹒３２８０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒１３ １１４﹒２５ １１４﹒０４

歐元╱美元 １﹒１３０５ １﹒１３１２ １﹒１２８１

英鎊╱美元 １﹒３２６４ １﹒３２６６ １﹒３２４１

美元╱瑞郎 ０﹒９２２２ ０﹒９２５６ ０﹒９２２１

美元╱港元 ７﹒８０２１ ７﹒８０４４ ７﹒８０１６

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《美元走勢》昨日（１５日）美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，但將減少買債額度提高

一倍至每個月３００億美元，結束時間會提前至明年第一季。點陣圖的預測為明年將加息３次，

２０２３年再加息３次。主席鮑威爾表示預測並不代表行動計劃，不能認為明年加息是必然的。

美匯指數先升後回，在９７關口前受阻，投資者似乎對加快收水的情況基本消化，美元反而有回

吐壓力，短線或有進一步調整可能。

英國１１月ＣＰＩ年率上漲５﹒１％，超過前期的４﹒２％；１１月零售物價指數年率上漲

７﹒１％，超過前值的６％。英國通脹觸及逾十年新高，雖然疫情影響，英國央行今晚（１６日

）就出手加息並非不可能。英鎊再次從１﹒３２以下從反彈，初步阻力位於１﹒３２８０，突破

的話有機挑戰１﹒３３７０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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