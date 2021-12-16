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16/12/2021 17:00

《美元走勢－羅明立》英鎊反彈，初步阻力位於１﹒３２８０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒１３　１１４﹒２５　１１４﹒０４
　　歐元╱美元　１﹒１３０５　１﹒１３１２　１﹒１２８１
　　英鎊╱美元　１﹒３２６４　１﹒３２６６　１﹒３２４１
　　美元╱瑞郎　０﹒９２２２　０﹒９２５６　０﹒９２２１
　　美元╱港元　７﹒８０２１　７﹒８０４４　７﹒８０１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》昨日（１５日）美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，但將減少買債額度提高
一倍至每個月３００億美元，結束時間會提前至明年第一季。點陣圖的預測為明年將加息３次，
２０２３年再加息３次。主席鮑威爾表示預測並不代表行動計劃，不能認為明年加息是必然的。
美匯指數先升後回，在９７關口前受阻，投資者似乎對加快收水的情況基本消化，美元反而有回
吐壓力，短線或有進一步調整可能。　
　　英國１１月ＣＰＩ年率上漲５﹒１％，超過前期的４﹒２％；１１月零售物價指數年率上漲
７﹒１％，超過前值的６％。英國通脹觸及逾十年新高，雖然疫情影響，英國央行今晚（１６日
）就出手加息並非不可能。英鎊再次從１﹒３２以下從反彈，初步阻力位於１﹒３２８０，突破
的話有機挑戰１﹒３３７０。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３５０　１﹒１２５０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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