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16/12/2021 12:34

【儲局收水】工銀國際：　美聯儲鷹鴿參半，加快收水抑制高通脹

　　《經濟通通訊社１６日專訊》工銀國際首席經濟學家程實及工銀國際資深經濟學家張弘頊表
示，美聯儲在今年最後一次ＦＯＭＣ議息會議上做出加速緊縮的政策調整，本次調整可謂鷹鴿參
半，展現出美聯儲在必然行動時依舊猶疑的政策心理。鷹的一面體現在加速縮減資產購
（Ｔａｐｅｒ）、給出更激進的加息點陣圖、拋棄通脹暫時論；鴿的一面則表現在沒有任何超預
期的政策行動，在預期引導中進一步切割Ｔａｐｅｒ與加息，且強調了相機抉擇的未來立場。

＊加快收水以抑制高通脹對內需負面影響＊

　　他指出，在季節性疫情反彈與勞動力市場仍未恢復至充分就業的情況下，物價形勢的明顯惡
化迫使美聯儲翻倍Ｔａｐｅｒ（收水）規模，以抑制高通脹對美國內需的負面影響。關於加息，
點陣圖顯示美國將在２０２２年啟動三次加息。
　　不過，在是次聲明中，並未正面探討加息政策的具體選擇，鮑威爾在演講中也強調了點陣圖
預測並不能代表加息次數已經確定，他認為上一輪加息周期與當前完全不同，未來加息的次數和
節奏依舊取決於廣泛的經濟數據與信息。是次會議之後，金融市場反應平淡，美股上漲、美元微
跌，進一步印證了對美聯儲鷹派取向將信將疑的市場情緒。

＊聯儲局行動盡顯「鷹中帶鴿」姿態＊

　　張弘頊認為，本次聯儲行動盡顯「鷹中帶鴿」的姿態原因有三：一是來自經濟層面高通脹與
私人消費的權衡，二是來自決策層面鴿派與鷹派官員的中長期博弈，三是來自美聯儲政策框架的
基本要求。（ｂｉ）

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