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16/12/2021 12:57

龍皇黃永幟傳涉唱高散貨被捕，警方與證監會下午召開記者會交代

　　《經濟通通訊社１６日專訊》消息指，連鎖中式酒家龍皇集團（０８４９３）創辦人、人稱
「幟哥」的黃永幟等人懷疑涉及「唱高散貨」（俗稱「微信女」）的騙局被捕。
　　警方財富情報及調查科聯同證監會今日下午３時將舉行記者會，簡介一個打擊「唱高散貨」
集團的拘捕和搜查行動，以及總結過去一個月「反洗黑錢月」的執法行動及宣傳工作。
　　黃永幟早前已辭任龍皇集團主席、行政總裁及執行董事等職務，今年６月初開始沽售龍皇集
團股份。（ｂｉ）

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