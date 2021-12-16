【內房困局】標普下調富力地產評級至「ＣＣ」，展望負面

《經濟通通訊社１６日專訊》富力地產（０２７７７）計劃折價要約回購於明年１月１３日

到期的７﹒２５億美元優先無抵押票據，並正徵求票據持有人的同意將票據到期日延長至７月。

標普宣布，將富力地產及其子公司富力香港的長期主體信用評級從「Ｂ－」下調至「ＣＣ」，而

評級展望為「負面」，反映標普認為富力即將到期的債務極易發生違約；同時，富力香港的負面

展望反映出上述擬議交易完成後，標普可能將其評級下調至「ＳＤ」（選擇性違約）。

標普稱，下調富力地產評級的原因在於富力尋求折價要約回購並延長債務期限，因而標普視

該擬議交易為折讓重組。此外，標普認為如果不進行該擬議重組，富力地產可能無法在１月到期

時償還其優先美元票據。

與標普之前預期相反，標普認為富力地產的境外資金目前尚無法足額償還即將到期的債券，

而且其准備還款資金的時間不到一個月。儘管公司有多套計劃來籌措更多資金用於償債，但其計

劃的能見度各不相同。要籌集足夠的資金還受制於十分緊逼的時間和執行風險。若融資計劃無法

充分落實，且投資者拒絕上述擬議交易，那麼常規違約的風險就會加劇。

根據要約回購方案Ａ，持債人每１０００美元的有效要約回購本金將收到現金８３０美元及

應計利息。根據方案Ｂ，富力地產將以現金形式按面值償還５０％的要約回購金額並支付應計利

息，同時延長剩余５０％的期限。所有要約回購的票據將被視為投票贊成將到期日延長至明年７

月１３日。

標普將在交易完成後重新評估富力地產的信用狀況。該置換要約或將在２０２２年１月１０

日完成。除將在２０２２年１月到期的７﹒２５億美元債務外，２０２２年剩餘時間內公司還將

有約９５億元人民幣的境內債券到期及進入回售期，還有６﹒４８億美元境外債券到期。即便擬

進行的交易能夠成功完成，富力的資源和流動性仍可能進一步減少，使得之後到期的債務更容易

面臨違約風險。（ｃｌ）

