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即市新聞

16/12/2021 16:05

香港警方證監會拘９人涉「唱高散貨」造市洗黑錢

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港警方與證監會，聯同新加坡金管局和警方，日前採取代號
名為「獵狼行動」的行動，聯手打擊跨境造市及洗黑錢集團，其中警方和證監會昨日動員逾
１７０人，搜查４７個處所，並以洗黑錢罪，拘捕８男１女，年齡介乎２５至６２歲，包括１名
集團骨幹、６名上市公司高層和２名傀儡戶口持有人，並凍結他們銀行戶口約４８００萬港元資
產，及檢獲１７０萬現金。至於新加坡當局則在當地拘捕一名涉案女子，凍結約２５００萬港元
資產。

＊事件涉及３間上市公司＊

　　警方表示，犯罪集團招攬傀儡投資者推高成交及股，自今年初開始，串謀３間上市公司高級
管理層，以社交平台「唱高散貨」方式操控市場，令無辜投資者蒙受巨大損失。事件中３間上市
公司股價一度上升兩倍至六倍，犯罪集團及有關上市公司高層則分別獲利１００多萬至７０００
萬，案件總共涉及１﹒７億元。受害人則數以百計。

＊市傳「幟哥」黃永幟涉案被捕＊

　　市傳連鎖中式酒家龍皇集團（０８４９３）創辦人、人稱「幟哥」的黃永幟等人懷疑涉及「
唱高散貨」騙局被捕。今次記者會上，警方未有公布被捕人士名稱，惟被捕者當中一名６２歲人
士，年齡與「幟哥」黃永幟吻合。
　　警方說，犯罪集團成員及其他相關人士所得的利潤，會轉帳至個人銀行戶口，其後再將犯罪
得益轉到香港及其他地方的帳戶，為逃避追查，當中涉及複雜及間接的資金流向。
　　警方表示，在新加坡被捕的女子屬於犯罪集團的傀儡投資者，透過頻繁買賣推高股價，她日
前在當地以涉嫌欺詐被捕，相信集團已被瓦解。

＊證監會提醒市民網上投資要小心求證＊

　　證監會指，涉案人士在投資教學社交媒體和群組吹捧股票誘騙投資者，起初先讓受害人賺取
幾千元薄利，以獲取受害人信任，部分以會假扮知名股評人，提醒市民網上投資要小心求證，切
密誤信所謂內幕消息和投資貼士。（ｃｌ）

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