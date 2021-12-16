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即市新聞

16/12/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３４８６點，升８點，高水１０點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３４９７點，升１９點，高水
２２點，最新報２３４８６點，升８點，高水１１點，合約成交２５５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８３５６點，升５點，高水６點，最新報８３５３點，升２
點，高水３點，合約成交９８６張。

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