【夜期時段】即月期指最新報２３４８６點，升８點，高水１０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３４９７點，升１９點，高水
２２點，最新報２３４８６點，升８點，高水１１點，合約成交２５５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３５６點，升５點，高水６點，最新報８３５３點，升２
點，高水３點，合約成交９８６張。
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