【內房困局】傳中國監管部門協調世茂與部分信託公司協商貸款展期

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述知情人士透露，中國金融監管部門正在協調世茂集

團（００８１３）與一些信託公司協商貸款展期事宜，暗示政府希望防止世茂陷入現金短缺的局

面。

知情人士表示，中國銀保監會的官員幫助安排世茂與包括國通信託、民生信託在內的信託機

構之間的磋商。世茂提出哪些條件來爭取展期，以及其方案是否會被接受，尚不清楚。另外，世

茂也在尋求獲得新的銀行貸款。（ｂｉ）

