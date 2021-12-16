【新冠肺炎】機組人員懷疑染Ｏｍｉｃｒｏｎ，居於油麻地祥興大廈

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生防護中心正調查一宗初步確診輸入個案，懷疑一名本地貨

機機組人員帶有Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶

有Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株。

中心表示，個案涉及３６歲男病人，居於油麻地碧街４４至４８號祥興大廈。他於本月９日

在香港進行的檢測結果呈陰性，兩日後前往美國，本月１３日返抵香港，在機場進行的病毒檢測

呈陰性。他其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，昨日抽取的樣本結果呈初

步陽性，同日出現病徵，Ｃｔ值約２５至２９，並確認帶有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株，他曾接種兩

劑復必泰疫苗。根據病人提供的資料，他昨日曾短暫在社區購買食物及前往流動採樣站抽取樣本

進行檢測，而其他時間皆逗留在家。

衞生署公共衞生化驗服務處化驗結果顯示，病人樣本刺突蛋白基因涉及Ｔ４７８Ｋ變異，根

據Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株的檢測特性，Ｎ５０１Ｙ及Ｔ４７８Ｋ同屬於其中兩個測試

Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株的標靶，因此中心現時懷疑病人帶有Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株。

由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將病人居住的大廈，即油麻

地祥興大廈作出限制與檢測宣告。同時，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

（ｂｉ）

