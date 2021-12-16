《小傳日記》藥明捱沽很糟糕？官煤話無可能打壓ＣＸＯ！

《小傳日記》話說噚日藥佬仆直到暈陀陀，皆因有傳聞話大佬藥明（０２２６９）有可能要

被列入花旗國實體清單，喺狂沽之下無咗兩成！不過跌到咁殘，今日就有得彈，藥明即刻宣布使

５億銀美金回購接貨，帶動今日炒起一成一！

藥明同藥明康德（０２３５９）都有大概一半收入都係來自北美地區，如果實體清單真係有

佢哋名落，都真係幾大鑊！因為上咗名單，花旗國公司要同佢哋做生意，就要經政府批先可以，

而大多數情況都係唔批！

雖然噚日跌得咁甘，但好似好多神州分析師都覺得有得斟！官媒《證券時報》就列舉咗啲分

析師嘅高見，有人覺得ＣＸＯ行業應該唔會被花旗國打壓，因為神州嘅相關企業總體上只係為海

外創新藥企做配套服務，作用係降低海外藥企嘅研發成本，打壓神州ＣＸＯ企業，就會加大成本

咁話。另外都有人覺得，ＣＸＯ行業同花旗國家安全無關，所以係唔會入實體清單嘅！雖然咁有

信心，不過噚日北水就淨沽咗９億幾銀貨，同胞表示風高浪大梗係驚咗先！

又講返實體清單，上個禮拜上咗名單嘅商湯（０００２０）緊急煞掣ＩＰＯ之後，有傳最快

會下個禮拜一重啟ＩＰＯ，但係商湯官方就不予置評。不過其實，以而家風頭火勢，今個月內上

得到都係破發居多，仲抽唔抽得過？呵呵呵！





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