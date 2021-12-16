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即市新聞

16/12/2021 16:31

《小傳日記》藥明捱沽很糟糕？官煤話無可能打壓ＣＸＯ！

　　《小傳日記》話說噚日藥佬仆直到暈陀陀，皆因有傳聞話大佬藥明（０２２６９）有可能要
被列入花旗國實體清單，喺狂沽之下無咗兩成！不過跌到咁殘，今日就有得彈，藥明即刻宣布使
５億銀美金回購接貨，帶動今日炒起一成一！
　　藥明同藥明康德（０２３５９）都有大概一半收入都係來自北美地區，如果實體清單真係有
佢哋名落，都真係幾大鑊！因為上咗名單，花旗國公司要同佢哋做生意，就要經政府批先可以，
而大多數情況都係唔批！
　　雖然噚日跌得咁甘，但好似好多神州分析師都覺得有得斟！官媒《證券時報》就列舉咗啲分
析師嘅高見，有人覺得ＣＸＯ行業應該唔會被花旗國打壓，因為神州嘅相關企業總體上只係為海
外創新藥企做配套服務，作用係降低海外藥企嘅研發成本，打壓神州ＣＸＯ企業，就會加大成本
咁話。另外都有人覺得，ＣＸＯ行業同花旗國家安全無關，所以係唔會入實體清單嘅！雖然咁有
信心，不過噚日北水就淨沽咗９億幾銀貨，同胞表示風高浪大梗係驚咗先！
　　又講返實體清單，上個禮拜上咗名單嘅商湯（０００２０）緊急煞掣ＩＰＯ之後，有傳最快
會下個禮拜一重啟ＩＰＯ，但係商湯官方就不予置評。不過其實，以而家風頭火勢，今個月內上
得到都係破發居多，仲抽唔抽得過？呵呵呵！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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