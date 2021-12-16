《真知灼見－溫灼培》聯儲局明年加息三次可能嗎？

《真知灼見》聯儲局在議息會後的聲明中再沒提及通脹是「暫時性」，相反更承認２％的通

脹目標已達到。正為此因，所以聯儲局主席鮑威爾指將會抽走對經濟的支持，並將會把購債計劃

加快到明年３月結束，而於２０２２年內暗示將有機會加息三次，每次２５個基點。對於通脹前

景預測，鮑威爾預期明年通脹率為２﹒６％，較９月時估計的２﹒２％明顯上升。至於失業率則

預期有機會降至３﹒５％的接近全民就業水平。另外，聯儲局更估計到２０２３年該局的息率將

有機會攀至１﹒６％（即於２０２３年再加３次息），到２０２４年有機會攀至２﹒１％。現市

場估計，聯儲局首次加息日子可能是２０２２年的５月份，而另外兩次加息日子會是靠近年底。



＊市場不信聯儲局可大幅加息＊



聯儲局議息會後，市場又如何反應？首先，美國２年及１０年債息今早於亞洲市場分別為

０﹒６８％及１﹒４７％。這意味著甚麼？意味著市場不認為聯儲局兩年後，即到２０２３年息

率有機會加至１﹒６％。或許就是１０年內也未必有機會加到１﹒６％。市場有如此看法也是可

以理解，因現在疫情還未完全過去，環球經濟活動尚未真正回復。而過去美國經濟很大程度是靠

寬鬆的貨幣政策及龐大的財政政策所支撐。再者，拜登政府現在的債務高達２８﹒９萬億美元，

稍加息０﹒５％便要多支付１５００億美元作為息率，這會嚴重加重美國政府的負擔。但又為何

市場對美國經濟的了解與聯儲局有著這麼大的分別呢？



＊大幅加息可能只是口術＊



以聯儲局今晨暗示於未來兩年的加息幅度，相信美國經濟是難於承受。不排除聯儲局所提出

純粹是口術，目的是要借助龐大加息預期以壓止通脹升溫，而不用真正作出大幅加息。所以往後

，假如市場真相信聯儲局會大幅加息而自行減槓桿，不再大舉推升資產價格，這樣聯儲局最終或

許就真的不用加這麼多息。相反，如市場不相信聯儲局有能力大幅加息，而繼續炒賣大舉推升資

產價格導致通脹，這反而可能會招致聯儲局真要加息，屆時反而不利於經濟。



＊國基會警告不能忽視＊



另外，國基會昨晚警告，２０２０年全球債務高達２２６萬億美元，與２０２０年全球

ＧＤＰ相比，債務與經濟的比例達到２５６％，這比例按年上升了２８個百份點。而去年債務的

增幅更是自二次大戰後最嚴重的一年。所以如美國一旦開始加息，全球經濟將會面對嚴重風險。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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