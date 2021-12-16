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即市新聞

16/12/2021 08:58

【ＥＳＧ】ＭＳＣＩ明年ＥＳＧ展望，企業投資者３大挑戰

　　環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）逐漸成為熱話，ＭＳＣＩ發表２０２２年的ＥＳＧ趨勢展
望報告，列出現時企業或投資者正面臨的情況：

１）供應鏈實現ＥＳＧ

　　報告提及企業會互相影響以實現淨零排放，皆因新的「亞馬遜效應」；並解釋，亞馬遜在平
台上，銷售來自不同的供應商產品。它要減排，供應鏈也受關注，供應商可能會面臨降低溫室氣
體排放壓力。

２）私營企業成避難所？

　　私營企業不透明性，有人批評會成為碳密集型化石燃料資產的避難所，惟目前無定論。因這
些公司的私募股權基金，沒有披露足夠多的資訊供評估。

３）煤炭難題

　　投資者若以構建淨零投資組合為目標，報告指脫離相關資產是阻力最小的實現方式，尤以涉
及煤炭。但這種方式難以推動整體經濟實現淨零，故建議投資者尋求擴充他們的工具箱，參與他
們可以發揮影響力的領域，在不能發揮影響的領域撤資等。

＊監管難題不同地區標準有別＊

　　事實上，ＥＳＧ日趨主流化，更出現通用的ＥＳＧ語言，包括相關術語、定義、標籤及法規
等。這將有助提升透明度，並協助釐清現有的選擇。如今更有ＥＳＧ評級，幫助投資者、企業、
媒體和大眾找出問題解答。
　　不過監管上，由於不同地區或有不同標準，也面臨挑戰；並舉例，今年１２個市場中，有約
３４個監管機構和標準制定機構，在ＥＳＧ事宜進行正式諮詢。由於地區優先事項不同，有進一
步分化跡象。《香港經濟日報》

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