【儲局收水】景順：聯儲局向收緊幣策進發，惟暫仍將保持寬鬆環境

《環富通基金頻道１７日專訊》聯儲局宣布加速縮減資產購買規模，並計劃在２０２２年加

息三次，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭就此發表意見。



＊注意力轉向應對高通脹，緊縮政策已充分預估＊



聯儲局決定反映出已將注意力轉向應對持續居高不下的通脹水平，並更傾向收緊貨幣政策。

由於美國經濟繼續強勁反彈，就業形勢自上次１０月進行的聯邦公開市場委員會會議以來有所改

善，因此停止踏下刺激增長的油門是有道理的。

儘管緊縮的政策即將來臨，但美國股市仍然上揚，美國十年期國債債息僅小幅上漲，因為這

一舉措已被充分的預估，許多人認為政策轉變應可應對高通脹，同時又不會扼殺增長。



＊加息門檻高或採觀望態度，風險在於政策誤判＊



聯儲局現在預計將在３月結束資產購買計劃，之後可能會進行首次加息，儘管加快縮減資產

購買速度，並不意味著加息時間表會提前。聯儲局有更高的加息門檻，並可能採取「觀望」的態

度。到了春季，經濟狀況可能會有所不同，尤其是目前尚未感受到Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒影響

的情況下。

風險依然存在，高通脹有加速貨幣緊縮的趨勢，這可能凸顯出對經濟上行周期結束的擔憂。

儘管回顧美國之前的三次加息，往往第一次加息不是最重要的。相反，風險在於政策誤判以及聯

儲局是否過早收緊政策。聯儲局將２０２１年的ＰＣＥ通脹預期從９月的４﹒２％上調至

５﹒３％，將２０２２年的ＰＣＥ通脹預期從２﹒２％上調至２﹒６％，這表明聯儲局預計高通

脹將持續到２０２２年，儘管它仍然對能夠長期管理通脹充滿信心。



＊美國資產料波動更大，關注新興市場及中國變化＊



儘管如此，相信美國商業周期仍有更大的上行空間，即使面對貨幣政策正常化，聯儲局仍將

在一段時間內保持寬鬆的貨幣環境。就美國資產而言，隨著投資者需要時間消化經濟增長正常化

和貨幣政策收緊，預計２０２２年波動會更大。儘管波動會加劇但美國股市仍有望表現良好，且

美元在今年走強。於２０２２年，看好高品質、有長期增長和涉足一定科技╱增長風險領域的周

期性股票。在固定收益方面，投資者最好投資信貸而非長期資產，因為美國經濟繼續向前發展。

從新興市場（中國以外）的角度來看，美國收緊貨幣政策可能會增加一些市場波動。雖然應

不會出現「縮減恐慌２﹒０」，因為許多新興市場經濟體的外部頭寸要強得多，但正在密切關注

這一資產類別，因為新興市場經濟體仍然脆弱，而且疫情繼續不成比例地影響新興市場。

另一方面，中國是唯一一個在未來幾個月內採取寬鬆貨幣政策並加速財政刺激的主要經濟體

。中國與世界其他地區之間的這種政策區別是投資者可能會在２０２２年關注的一個關鍵主題，

對明年中國股市變得更正面。（ｗａ）

