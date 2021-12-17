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17/12/2021 11:06

【儲局收水】信安資管亞洲：儲局加息或更進取，環球金融狀況收緊

　　《環富通基金頻道１７日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，在開展縮
減買債計劃不足一個月，剛過去的聯儲局議息會議上，局方決定明年一月起，提升每月縮減買債
目標規模一倍至３００億美元，整個買債計劃或於明年３月中結束。美國或於買債計劃結束後一
段短時間內，踏入加息周期，最新點陣圖顯示，政策委員認為明年或加息三次。美國通脹高企加
上勞動力市場改善，支持聯儲局相關決定，惟加息步伐或較原先預期進取。

＊美國通脹正處近四世紀高峰，明年底或達至全民就業＊
　
　　消費者需求維持強勁，供應鍵問題持續，加上能源成本上漲，美國通脹現正處於近四個世紀
的高峰。近期數據顯示，通脹籃子當中多數物價的升幅都比正常高，層面比起單是經濟重啟帶動
的物價上漲更廣泛。短期內，當地通脹面對Ｏｍｉｃｒｏｎ的威脅，通脹壓力或進一步攀升，直
至２０２２年第一季後開始紓緩，並於２０２３年底前重返接近但高於２％的水平。整個正常化
過程或需時約兩年，比一開始推算的時間更長。
　　維持物價穩定以外，聯儲局另一政策目標是實現充分就業。美國１１月失業率意外回落至
４﹒２％，勞動參與率升至６１﹒８％的疫情以來最高，隨著當地經濟２０２２年繼續改善，更
多美國人或將重返就業市場，上半年失業率或降至４％以下，並於明年底達至「全民就業」。

＊明年六月前後或首次加息，加快收緊幣策市場更波動＊
　
　　按照目前的路徑，聯儲局或將於明年六月前後首次加息，然後九月及十二月再分別上調一次
。不過，通脹壓力明年中後期逐步紓緩，加息步伐或毋須過分進取，避免對經濟帶來過大衝擊，
及流動性過快收緊導致金融市場出現大幅波動。２０２３年及２０２４年或每年再加息兩次。
　　現在的問題是，經濟能否消化這種貨幣緊縮的步伐，及風險資產能否繼續反彈。過去幾個月
，環球金融狀況持續收緊，尤其是最近一個月，在息差、貨幣狀況及市場波幅拖累下，信安環球
金融狀況指數１１月回落至０﹒３８，較年初的０﹒７水平顯著收緊。未來一年，成熟市場央行
或將加快收緊貨幣政策，市場波幅或進一步加劇，環球金融狀況有機會進一步收緊。

＊市場流動性維持充裕，股市明年回報料持續領先債市＊
　
　　不過，目前聯儲局資產負債表規模高達８﹒７萬億美元以上，是對上一次縮減買債時──
２０１３年底的一倍有多。２０２２年，整體Ｇ４（聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及日本央行）
的資產負債表預期仍將處於擴張的狀態，市場流動性維持相對充裕。歷史緊縮周期表明經濟在緊
縮的第一年較大機會繼續增長，惟第二年開始後有機會放緩。美國的經濟狀況目前依然相對強勁
，明年４％的擴張速度仍然高於長期趨勢，企業資產負債表保持充裕。
　　投資市場或於醞釀加息及加息初期出現波動，惟股市升勢通常不會改變，直至加息周期結束
前才開始掙扎。即使在２００４至２００６年期間，聯儲局連續加息１７次，標準普爾５００指
數的年均總回報率達１０％以上。聯儲局今次的決定，同時為市場消除一個關鍵的不明朗因素。
股市明年回報較大機會持續領先債市，當中成熟市場包括美國繼續看高一線。（ｗａ）

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