《與聯共策－鄒建雄》２０２２年值得關注的收益投資方向

《與聯共策》環球經濟維持復甦步調，面對通脹隱憂及未來利率變化，投資者應如何於

２０２２年佈局債券資產？債市投資又應注意哪些風險？

聯博對市場環境取態慎審樂觀，預計２０２２年環球經濟應可延續優異的增長表現。投資者

關注已發展市場公司債券、美國高收益債券與歐洲高收益債的同時，亦可將眼光放在新興市場債

券，尤其是以美元計值的新興市場債券，即強勢貨幣新興市場主權債券與新興市場公司債券。以

主權債券為例，聯博相對而言青睞ＢＢ級與Ｂ級主權債券，因為其目前估值具有吸引力。此外，

在環球疫苗擴大接種的背景下，經濟強勁增長態勢可望持續。

環球貿易活動開始復甦，聯博認為拜登政府將更有意願支持全球貿易夥伴，這有利於新興市

場的表現，以公司債券而言，估值介於投資等級與高收益等級的債券券種較受我們青睞，也就是

ＢＢＢ級與ＢＢ級新興市場公司債券。儘管此等公司債券的息差吸引力不盡人意，但倘若新興市

場經濟活動在２０２２年一如預期地增長強勁，分散配置於各類債券便有助於建構具吸引力收益

水平、流動性強勁，以及具資本增值潛力的投資組合。

就已發展市場公司債券而言，即便息差遠低於長期平均值，但我們持續青睞美國高收益債券

，認為高收益債的下行空間有限，因為過往１８個月美國高收益債券市場的平均信貸質素已顯著

改善。



＊證券化資產的機會與風險＊



證券化資產的兩大投資領域 商業與住宅房地產抵押貸款證券，目前兩者各自展現截然不

同的特性。以住宅房地產抵押貸款證券為例，目前其基本因素極為強勁。此外，聯博偏好浮動利

率證券，作為此等房貸抵押品，房屋價格在過去１８個月大幅上漲，因此房屋淨值顯著攀升，我

們預期此趨勢將可能延續。

相較之下，因為美國經濟仍未完全重啟，投資者依舊擔心美國商業房地產抵押貸款證券。其

中，以零售業、住宿與酒店行業最令投資者擔憂。然而，我們認為兩者價格以及上╱下行風險特

性皆極具吸引力，即便在不利的情境下，目前兩者的經損失調整後孳息率已浮現投資機會，若持

債時間達１２到２４個月，可望提供８％至１０％的預期回報，因此相當具有投資吸引力。



＊通脹及利率變化隱憂＊



在投資風險方面，聯博認為，投資者需關注２大焦點。首先，美聯儲的升息舉動應需如何進

取，才足以抑制通脹與通脹預期？聯博預期２０２２年的核心通脹將介於２﹒５％至３％之間，

且我們認為，美聯儲將在２０２２年下旬開始升息。我們也密切觀察通脹預期。倘若消費者與企

業開始擔心物價將於短期內上升而提前擴大消費支出行為。屆時美聯儲也得提前升息，並增加升

息次數予以因應。然而，目前我們認為上述情況發生的機會不高。

另一個需關注的風險是中國內地經濟增長前景，尤其是房地產市場。現時，中國內地房市佔

國內生產總值的比重將近２９％，在金融海嘯之後，其一直是中國內地的經濟增長支柱。然而，

隨著中國內地房市承壓，投資者也相應開始擔心經濟將受到的影響。２０２１年年初，聯博在中

國內地房市的直接投資持倉偏小。然而，鑑於目前房企債券的投資估值，具吸引力的收益投資機

會慢慢浮現。我們認為房地產行業對中國內地系統性風險影響至關重要。即便內地政府未在第一

時間出手，但後續仍可望推出政策支持以穩定整體經濟發展。

對於２０２２年，聯博對啞鈴策略持樂觀態度。美國國債孳息率已經上升，我們認為現時是

開始緩慢增加存續期以平衡來自美國和歐洲已發展市場信貸風險的好時機。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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